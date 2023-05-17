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Зарплата может вырасти на тысячи гривен: что предлагает власть

17 мая 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата в Украине может вырасти на тысячи гривен — что предлагает власть
Получение денег в кассе банка. Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о повышении размера минимальной заработной платы. В настоящее время инициативу обсуждают в бюджетном комитете парламента.

Действующий уровень минимальной зарплаты составляет 6,7 тыс. грн. Новый законопроект предусматривает две волны повышений:

  • с 1 июля 2023 года — до 8,1 тыс. гривен;
  • с 1 октября —  до 8,92 тыс. гривен.

Ранее намеревались трижды повысить минимальную зарплату украинцам. Сначала повышение должно было состояться с апреля — до 7,37 грн. Однако документ не был вынесен на голосование.

Причины повышения минималки

Как объясняют авторы законопроекта, нынешний размер минимальной зарплаты нарушает главный закон Украины, поскольку меньше прожиточного минимума для трудоспособных лиц в 7,53 тыс. грн.

"Минимальная заработная плата устанавливается в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц", — говорится в статье девятой закона "Об оплате труда".

Также такая инициатива повысит уровень социальной защиты граждан, получающих низкие зарплаты.

Следует отметить, что до октября прошлого года минимальная зарплата в стране составляла 6,5 тыс. грн, после чего повысили на 200 грн. При этом в 2023 году минимальную заработную плату повышать не планировали из-за дефицита средств в государственном бюджете.

Так, парламент утвердил Госбюджет-2023, предусматривающий, что уровень минимальной зарплаты будет 6,7 тыс. грн в месяц и не будет меняться в течение года.

Больше о зарплатах

Напомним, украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности, есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

Также мы писали, что на второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.

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