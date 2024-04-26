Актуальные вакансии на предприятиях Норвегии для украинцев в 2024 году. Работа за границей без опыта работы, без знания языка

Зарплата более 4 000 евро — работа в Норвегии для украинцев
В Норвегии ищут рабочих на предприятие, которое занимается упаковкой и маркировкой морепродуктов. Работодатель обещает зарплату от 4 100 евро в месяц (почти 175 тыс.грн) и два выходных в неделю.
Соответствующая вакансия появилась на сайте LAYBOARD.com в среду, 24 апреля.
Что нужно делать на заводе в Норвегии
В описании вакансии отмечается, что предприятие находится в центральной Норвегии — городе Тронхейм. На этом заводе сортируют мидии, икру, креветки и другие морепродукты. На работу принимают мужчин и женщин от 20 до 50 лет.
В частности, женщины будут работать на конвейере. А мужчины — на складе (загрузка и разгрузка продукции с использованием специального оборудования).
Заработная плата и условия труда
График работы на заводе в Норвегии: 5 дней в неделю, продолжительность рабочей смены — 8 часов. Но рабочие могут брать себе сверхурочные часы. Зарплата — от 4 100 евро в месяц.
Работодатель предлагает работникам бесплатное питание (2 раза в день), а также жилье. Это квартиры, рассчитанные на 2-3 человека. Доезд на работу — на бесплатном транспорте от предприятия.
Работа для украинцев за границей
Напомним, украинцам предлагают работу на складе Gucci в столице Германии Берлине. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 5 500 евро ежемесячно.
Также мы писали, что в Великобритании ищут работников на ягодную ферму. Работодатель предлагает вакансии мужчинам и женщинам от 18 до 55 лет, без знания английского языка. Средняя зарплата – почти 200 тысяч гривен в месяц.
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