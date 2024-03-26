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Зарплата в 400 тыс. грн — Минфин обнародовал заработки чиновников

26 марта 2024 13:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты чиновников и судей — Минфин рассказал, кто зарабатывает до 400 тыс. грн
Украинские чиновники. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве финансов опубликовали информацию об оплате труда и численности чиновников в Украине. Речь идет о работниках государственных органов, местных государственных администраций и органах судебной власти.

Об этом информирует пресс-центр Минфина.

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Заоблачные зарплаты чиновников

По данным Министерства, лидирует по уровню заработной платы Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В среднем там работникам выплачивают зарплату почти в 70 тысяч гривен. Насчитывается 531 работник. Заработная плата руководства регулятора в сфере энергетики самая высокая — 400,7 тысячи гривен.

 

зарплаты чиновников
Источник: Минфин

Также высокие зарплаты в Антимонопольном комитете Украины. Там в среднем работники получают 67,7 тысячи гривен. В ведомстве насчитывается 465 человек. Руководитель ежемесячно получает 126,1 тысячи гривен.

В Секретариате правительства размер средней зарплаты составляет 58 тысяч гривен. Численность работников — 677 человек. Руководство получает 101,7 тысяч гривен ежемесячно.

 

зарплаты чиновников
Источник: Минфин

Также традиционно высокие зарплаты у украинских судей.

 

суд зарплати
Источник: Минфин

Оптимизация численности чиновников в Украине

На начало года в 108 органах госвласти фактически работает 169 тысяч человек. В прошлом году количество работников сократилось на 6,8 тысячи человек.

В конце прошлого года правительство одобрило реформу оплаты труда государственных служащих, которая позволит сэкономить 8 млрд гривен в год. Установили зарплаты, в которых оклад составляет 70%, а премии — 30%. Раньше чиновники могли выписывать неограниченный уровень премий. Также власть сократит количество должностей в этом году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе занятости назвали популярные вакансии, на которые сократился спрос на фоне войны. По некоторым из них готовы платить до 50 тысяч гривен.

Также мы писали, что в 2024 году для работодателей вернули обязательство осуществлять осовременивание зарплат работников. Известно, какие доходы будут подлежать обязательной индексации.

Минфин
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