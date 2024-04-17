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Зарплата от 1,5 тысяч евро — украинцев приглашают на сбор вишни и черешни в Германии

17 апреля 2024 03:40
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Чекарёва Мария
редактор
Работа по сбору вишни и черешни для украинцев в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата
Сбор вишни. Фото: germanyzav.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу по сбору вишни и черешни в 50–100 километрах от Лейпцига. Работодатель обещает платить от 1 500 до 2 200 евро в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на сайте Germanyzam.

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Скриншот вакансии на Germanyzav

Условия работы

Работать в зависимости от сезона нужно будет от 40 до 60 часов в неделю. Оплата зависит от выработки, например, от количества собранных ягод. Также может быть часть работы с почасовой оплатой — 12 евро в час. За месяц на такой работе можно заработать от 1 500 до 2 200 евро. Период работы: с 20 июня по 15 августа. Жилье предоставляется работодателем. Примерная его стоимость составляет от 300 евро в месяц — эту сумму будут вычислять из зарплаты. Питание работодатель работникам не предоставляет. Расходы на покупку продуктов будут ежемесячно составлять от 150 до 200 евро. Готовить нужно самостоятельно.

Требования к работникам

Приглашают девушек и парней с хорошим состоянием здоровья. Вакансия подходит людям, которые готовы рано вставать и работать от восьми и более часов в день, настроены работать и зарабатывать.

Напомним, в Финляндии можно летом устроиться на сезонную работу по сбору клубники. За каждый килограмм собранных ягод будут платить от 1,27 евро.

Также украинцам предлагают работу в теплицах в Роттердаме. Для работников есть медицинское страхование и бесплатный транспорт. Заработать на такой работе можно больше 11 евро в час.

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