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Зарплата от тысячи евро — украинкам предлагают работу в гостинице в Италии

16 апреля 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа официантом и горничной для украинок — свежие вакансии, условия и зарплата
Горничная убирает. Фото иллюстративное: create.vista.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинкам предлагают работу в гостинице в Вероне. Работодатель обещает обеспечить работниц бесплатным жильем и талонами на питание.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.

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Скриншот вакансии на Flagma

Условия работы и требования к работницам

В Gardalend Hotel нужно 30 работниц: десять официанток и 20 горничных. Официанток ищут в возрасте до 40 лет, а горничных — в возрасте до 52–53 лет. Знание итальянского языка не нужно. Кандидаты на должность должны иметь польский налоговый номер. В случае, если этого документа нет, его помогут сделать по командировке. Работать нужно 178 часов в месяц, шесть дней в неделю по восемь часов в день. Зарплата — от тысячи евро. Выплаты ежемесячно 25 числа.

Преимущества для работниц

Работниц обеспечивают бесплатным проживанием и талоном на питание на сто евро, а также довозят до работы и домой.

Напомним, в загородный замок-отель в Великобритании нужен официант. За месяц на такой должности можно заработать почти 90 тысяч гривен.

Также ищут мужчин для работы на строительстве в Испании. Работникам будут платить до девяти евро за каждый час работы. Кроме того, их обеспечат бесплатным проживанием и трехразовым питанием.

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Италия
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