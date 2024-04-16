Работа официантом и горничной для украинок — свежие вакансии, условия и зарплата

Горничная убирает. Фото иллюстративное: create.vista.com

Украинкам предлагают работу в гостинице в Вероне. Работодатель обещает обеспечить работниц бесплатным жильем и талонами на питание.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.

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Скриншот вакансии на Flagma

Условия работы и требования к работницам

В Gardalend Hotel нужно 30 работниц: десять официанток и 20 горничных. Официанток ищут в возрасте до 40 лет, а горничных — в возрасте до 52–53 лет. Знание итальянского языка не нужно. Кандидаты на должность должны иметь польский налоговый номер. В случае, если этого документа нет, его помогут сделать по командировке. Работать нужно 178 часов в месяц, шесть дней в неделю по восемь часов в день. Зарплата — от тысячи евро. Выплаты ежемесячно 25 числа.

Преимущества для работниц

Работниц обеспечивают бесплатным проживанием и талоном на питание на сто евро, а также довозят до работы и домой.

Напомним, в загородный замок-отель в Великобритании нужен официант. За месяц на такой должности можно заработать почти 90 тысяч гривен.

Также ищут мужчин для работы на строительстве в Испании. Работникам будут платить до девяти евро за каждый час работы. Кроме того, их обеспечат бесплатным проживанием и трехразовым питанием.