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Зарплата военных в апреле — увеличатся ли выплаты в Украине в следующем месяце

31 марта 2024 17:04
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Ирина Шпак
редактор
Зарплаты украинских военных — изменятся ли выплаты защитникам в апреле
Военный держит деньги в руках. Фото: Фокус
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание. Также их доход состоит из вознаграждения, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.

Какими будут выплаты военнослужащим Украины в апреле, рассказали в The Page.

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В сообщении говорится, что доплаты в размере 30 и 100 тысяч гривен в 2024 году сохранятся. А все размеры денежного довольствия для военнослужащих останутся на уровне 2023 года.

Выплаты военнослужащим во время действия военного положения состоят из двух составляющих: ежемесячного денежного довольствия и дополнительного вознаграждения, которое включает надбавки в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен.

Необходимо отметить, что денежное довольствие делится на две части. Первая — основное денежное довольствие, включающее должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет. Вторая — дополнительное денежное довольствие, включающее надбавки за особенности прохождения службы.

Денежное довольствие военных в апреле

Согласно постановлению Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 168, денежное довольствие военных в апреле 2024 года составит:

  • для курсантов военных училищ — 2 350 гривен;
  • для солдат срочной службы — по 6 тыс. гривен;
  • мобилизованные, которые находятся на фронте, но не вовлечены непосредственно в бои, — 30 тыс. гривен;
  • защитники, выполняющие специальные задачи вдоль линии боевого столкновения с врагом, — 50 тыс. гривен;
  • военнослужащие, выполняющие задачи на передней линии фронта и принимающие непосредственное участие в боях, — 100 тыс. гривен;
  • те защитники, которые находятся на лечении или реабилитации из-за полученного ранения во время службы, или попавшие в плен — по 100 тыс. гривен.

Денежное довольствие военных по должностям

Офицерский состав Сухопутных войск ВСУ получает в 2024 году следующие выплаты:

  • командир взвода — 28 229 грн;
  • командир батальона — 36 481 грн;
  • командир бригады / командир полка ССО — 50 173 грн.

Лица рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту (сухопутные войска ВСУ):

  • стрелок — 20 586 грн;
  • наводчик-оператор — 22 268 грн;
  • командир танка — 24 862 грн;
  • главный сержант роты — 26 094 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, ежемесячно в Украине происходят изменения в системе налогообложения, тарифах на коммунальные услуги, размерах пенсий и других социальных выплат. Апрель не станет исключением: в текущем месяце увеличится минимальная заработная плата, а также размер некоторых видов социальной помощи. Кроме того, в апреле украинских пенсионеров ожидает второе увеличение пенсий в 2024 году.

Мы также писали, что будет с долларом в апреле. Получение Украиной в марте траншей от ЕС, МВФ и Всемирного банка отразится на валютном рынке. Однако всплески курсов будут носить временный характер, ведь общий тренд будет поддерживать стабильность.

Также мы сообщали, что в апреле украинцев могут ожидать новые цены на топливо. Вероятно, стоимость бензина и дизельного горючего будет расти, однако, что будет с ценами на сжиженный газ, пока неясно.

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