Работа с высокой зарплатой — ТОП-5 профессий

Сотрудник на СТО. Фото: www.0462.ua

В Украине ряду специалистов работодатели готовы платить более высокие заработные платы. Рейтинг таких вакансий на кадровых порталах возглавляют IT-специалисты, военнослужащие по мобилизации и другие узкоспециализированные профессии.

Об этом свидетельствует открытая информация с порталов Work.ua, Госслужбы занятости.

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Весной 2024 года на рынке уровень заработной платы для IT-специалистов значительно превышает средний. За опыт работы с отдельными языками программирования гарантируют оплату до 100 тыс. грн. В частности, обещают зарплату для:

разработчиков С++ — 95 тыс. грн;

Golang-девелоперам — 90 тыс. грн;

Angular-разработчикам — 80 тыс. грн.

Довольно высокая оплата труда для топ-менеджмента компаний. В среднем зарплата директора по маркетингу может составлять 55 тыс. грн, а специалистам готовы платить 150-200 тыс. грн в зависимости от навыков и направления деятельности.

Во время войны существенно повысились зарплаты у военнослужащих по мобилизации. По данным вакансий, на порталах по поиску работы для специалистов Сил обороны в ряде отраслей предлагают зарплату в расчете выполнения боевых задач и распоряжений от 20 тыс. грн до 125 тыс. грн. Популярные многие специалисты, в частности:

танкисты;

операторы БПЛА;

артиллеристы;

слесари;

специалисты по ремонту.

ТОП-5 прибыльных гражданских профессий

Согласно информации на порталах по поиску работы, есть много вакансий специалистов гражданских сфер деятельности.

Стоматологи (ортодонты)

Стоматологические клиники публикуют вакансии врачей-ортодонтов, керамистов, имплантологов, стоматологов-терапевтов. Средняя зарплата стартует от 40 тыс. грн, но некоторым специалистам предлагают и более 100 тыс. грн. Среди требований для ортодонта опыт работы от одного года, кроме высшего медобразования, важны знания современных методик и технологий в области ортодонтии

Специалисты по продаже недвижимости

Средний заработок менеджеров продаж недвижимости составляет 40 тыс. грн. Доход зависит от ставки и % от заключенных сделок. В некоторых агентствах по недвижимости обещают 50–150 тыс. грн. Среди обязанностей: работа с базой объектов, подбор объектов для покупателей, консультирование.

Специалисты по трейдингу

В среднем специалисты по трейдингу получают 49 тыс. грн. Нужны специалисты в разных областях: для рынка ценных бумаг, финансов, криптобирж, агроросферы, энергетики. В частности, трейдерам в энергокомпании предлагают зарплату до 150 тыс. грн.

Бизнес-аналитики

Средняя зарплата бизнес-аналитика составляет 40 тысяч гривен. На уровень дохода оказывает влияние квалификация специалиста и результативность работы. На кадровых порталах в основном ищут бизнес-аналитиков в логистике, газовых компаниях, на производстве роботизированного оборудования. Зарплата может достигать 70 тыс. грн.

Специалисты по ремонту

В среднем специалисту по ремонту транспорта обещают 40–80 тыс. грн. Именно столько предлагают арматурщикам в одном из автосервисов столицы. Требуется опыт работы от двух лет. Среди обязанностей: разбор и сбор транспорта среднего и высшего класса; ремонт пластика; замена стекла в авто.

Что еще стоит знать

Напомним, для украинцев есть вакансия на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2,5 тыс. евро ежемесячно.

Также мы писали, что украинцам предлагают работу сортировщиками и упаковщиками на шоколадной фабрике Wedel в польском городе Вроцлав. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 53 тысяч гривен ежемесячно.