Работа в IT-сфере – как изменились доходы программистов в 2023 году

Человек на компьютере. Фото: Unplush

В Украине существенно изменились доходы программистов в 2023 году. В среднем заработная плата работников IT-сферы выросла на 270 долларов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования IT Research Ukraine.

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Как изменились зарплаты программистов в 2023-м

Согласно исследованию, медиана дохода работников IT-отрасли в стране составляет 2,63 тыс. долларов. В среднем технические специалисты получают 4,22 тыс. долларов, а нетехнические — 2,3 тыс. долларов.

Больше всего программистов в возрастной категории от 26 до 35 лет. Доля женщин-специалистов в этой сфере составляет треть от общего количества.

Источник: Research Ukraine

По данным мониторинга, зарплаты каждого десятого айтишника в стране упали. Однако доля тех, чья прибыль выросла, расширилась. В 2022-м таких насчитывалось 14%, в 2023-м — около 44%.

В этом году количество специалистов в отрасли выросло на 6% до 307,6 тыс. Из которых только 242 тысячи специалистов проживут в Украине.

В то же время, на 20% выросло количество украинских программистов за границей, до 65 тысяч против 55-57 тысяч в прошлом году. Более 14% IT-специалистов планируют легализоваться за пределами страны. Это сделали всего 0,8%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году должна повыситься заработная плата. Большинство работодателей готовы обновить размер оплаты труда.

Также мы писали, что в Министерстве образования обнародовали планы финансирования основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.