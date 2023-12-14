Робота в IT-сфері — як змінились доходи програмістів у 2023 році

Людина за комп'ютером. Фото: Unplush

В Україні суттєво змінились доходи програмістів у 2023 році. У середньому заробітна плата працівників IT-сфери зросла на 270 доларів.

Про це свідчать результати дослідження IT Research Ukraine.

Читайте також:

Як змінились зарплати програмістів у 2023-му

Згідно з дослідженням, медіана доходу працівників IT-галузі в країні становить 2,63 тис. доларів. У середньому технічні спеціалісти отримують 4,22 тис. доларів, а нетехнічні — 2,3 тис. доларів.

Найбільше програмістів у віковій категорії від 26 до 35 років. Частка жінок-спеціалістів у цій сфері становить третину від загальної кількості.

Джерело: Research Ukraine

За даними моніторингу, зарплати кожного десятого айтівця в країні впала. Проте частка тих, чиї прибутки зросли, розширилась. У 2022-му таких налічувалося 14%, у 2023-му — близько 44%.

Цього року кількість фахівців в галузі зросла на 6% до 307,6 тис. фахівців. З яких лише 242 тис. спеціалістів проживають в Україні.

Водночас, на 20% зросла кількість українських програмістів за кордоном, до 65 тисяч проти 55-57 тисяч торік. Понад 14% IT-фахівців планують легалізуватися за межами країни. Це зробили тільки 0,8%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році має підвищитися заробітна плата. Більшість роботодавців готові оновити розмір оплати праці.

Також ми писали, що у Міністерстві освіти оприлюднили плани щодо фінансування основних статей витрат у 2024 році. Зокрема, відомо, як і коли зросте заробітна плата у педагогічних працівників.