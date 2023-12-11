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Зарплаты до 38 тыс. гривен — топ-3 горячих вакансий в Буковеле

11 декабря 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Буковеле — какие зарплаты предлагают украинцам в отелях
Горнолыжный курорт Буковель. Фото: bukovel.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На горнолыжном курорте Буковель работодатели приглашают украинцев на заработную плату, превышающую среднюю в стране. В частности, кафе и рестораны ищут поваров, помощников и официантов.

Об этом сообщается на сайте Bukovel.com.

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Помощники на кухне

В частности, одна из компаний открыла вакансию на должность помощника на кухню. Предлагают конкурентную заработную плату в 15-20 тысяч гривен, а также регулярные премии и чаевые (50-200 грн ежедневно).

Среди обязанностей: помощь команде шеф-поваров в подготовке и приготовлении пиццы и различных блюд для клиентов, помощь в обслуживании оборудования и поддержании рабочего места в чистоте и порядке. Главное требование: умение работать быстро, сохраняя соответствующее качество приготовления блюд.

 

работа в Буковеле
Источник: Bukovel.com

Официанты в отеле

Еще одна горячая вакансия — для официантов в отеле, расположенном на горнолыжном курорте Буковель. Предлагают официальное трудоустройство, бесплатное жилье и питание, стабильную заработную плату в 13-18 тысяч гривен в месяц плюс чаевые в 100-500 грн в день.

Среди обязанностей — прием заказов, консультирование посетителей при заказе блюд и напитков, обслуживание в зале, расчеты на кассе, ответственность за технику безопасности. Среди требований — желание работать и развиваться в ресторанной отрасли, открытость к обучению и работе в команде, знание стандартов обслуживания, а также владение иностранными языками.

 

работа в Буковеле
Источник: Bukovel.com

Повара в ресторане

Третья горячая вакансия касается поваров украинской кухни. Работников ищут в одно из заведений питания на курорте. Предлагают высокую заработную плату: ставка от 21 до 38 тысяч гривен в месяц и процент от продаж в ресторане (от 50 до 1 тыс. гривен в день).

 

работа в Буковеле
Источник: Bukovel.com

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