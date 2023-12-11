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Зарплати до 38 тис. гривень — топ-3 гарячих вакансій у Буковелі

11 грудня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Буковелі — які зарплати пропонують українцям у готелях
Гірськолижний курорт Буковель. Фото: bukovel.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На гірськолижному курорті Буковель, роботодавці запрошують працівників на заробітну плату, що перевищує середню в країні. Зокрема, у кафе та ресторани шукають кухарів, помічників та офіціантів.

Про це повідомляється на сайті Bukovel.com.

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Помічники на кухні

Зокрема, одна з компаній відкрила вакансію на посаду помічника на кухню. Пропонують конкурентну заробітну плату у 15-20 тисяч гривень, а також регулярні премії та чайові (у 50-200 грн щодня).

З-поміж обов'язків: допомога команді шеф-кухарів у підготовці та приготуванні піци та різних страв для клієнтів, допомога в обслуговуванні обладнання та підтримка робочого місця у чистоті та порядку. Головна вимога: вміння працювати швидко, зберігаючи відповідну якість приготування страв.

 

робота в Буковелі
Джерело: Bukovel.com

Офіціанти у готелі

Ще одна гаряча вакансія — для офіціантів у готелі, розташований на гірськолижному курорті Буковель. Пропонують офіційне працевлаштування, безкоштовне житло та харчування, стабільну заробітну плату у 13 — 18 тисяч гривень на місяць плюс чайові у 100-500 грн на день.

З-поміж обов'язків — прийом замовлень, консультування відвідувачів під час замовлення страв та напоїв, обслуговування у залі, здійснення розрахунків на касі, відповідальність за техніку безпеки. Серед вимог — бажання працювати та розвиватися у ресторанній галузі, відкритість до навчання та роботи у команді, знання стандартів обслуговування, а також володіння іноземними мовами.

 

робота в Буковелі
Джерело: Bukovel.com

Кухарі в ресторані

Третя гаряча вакансія стосується кухарів української кухні. Працівників шукають в один із закладів харчування на курорті. Пропонують високу заробітну плату: ставка від 21 до 38 тисяч гривень на місяць та відсоток від продажів у ресторані (від 50 до 1 тис. гривень на день).

 

робота в Буковелі
Джерело: Bukovel.com

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні у січні 2024 року можуть початися проблеми із фінансуванням соціальних виплат. Затримка пенсій і соцдопомоги може статися у разі припинення надання допомоги Сполученими Штатами.

Також ми писали, що на українському ринку праці з'являється чимало різноманітних вакансій для людей похилого віку. При цьому із заробітною платою, вищою за середню в країні.

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