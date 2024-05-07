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Зарплаты и дефицит кадров — что происходит на рынке труда в мае

7 мая 2024 14:27
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в мае — какие зарплаты и кого активно ищут
Работник строительной сферы. Фото: blog.tutortop
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

На рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.

Такие данные приводит кадровый портал Work.ua.

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Ситуация на рынке труда в мае

Согласно этим данным, второй месяц подряд наибольшее количество вакансий зафиксировано в категории "Сфера обслуживания" — 20,42 тыс. (на 15% больше по сравнению с мартом).

Далее также следуют:

  • "Рабочие специальности, производство" — 18,996 тыс. вакансий, +10% против марта;
  • "Продажа, закупка" — 14,435 тыс. +1%;
  • "Розничная торговля" — 13,352, тыс. +12%;
  • "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 11,556 тыс. +18%;
  • "Логистика, состав, ВЭД" — 10,778 тыс. +10%;
  • "Администрация, руководство среднего звена" — 9,805 тыс. +5%;
  • "Транспорт, автобизнес" — 8,948 тыс. +10%;
  • "Бухгалтерия, аудит" — 7,722 тыс. +5%;
  • "Медицина, фармацевтика" — 7,686 тыс. +5%.

В частности, в сфере "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" в апреле против марта чаще всего искали: посудомойщиков, горничных, официантов, барменов, барист, администраторов ресторанов.

В апреле возросло количество предложений для людей без опыта (+13% вакансий против марта) и студентов (+15%). Также на 20% больше вакансий появилось для ветеранов. Вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для людей пенсионного возраста — на 16%.

Для дистанционной работы — на 3% больше. Несколько повысилось количество вакансий, где необходимо знание английского — на 1,5%.

Какие сейчас зарплаты на рынке

По данным Work.ua, третий месяц размер средней заработной платы не меняется. В апреле средняя зарплата равнялась 20 тыс. грн.

Аналогичная ситуация в пяти регионах-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты:

  • во Львовской (20 тыс. грн.);
  • Одесской (20 тыс. грн.);
  • Днепропетровской (19 тыс. грн.);
  • Харьковской области (18 тыс. грн.);
  • в Киевской области минимальный рост на 100 грн — до 22,5 тыс. грн.

В разрезе категорий присутствуют некоторые колебания. Больше всего выросли зарплаты в вакансиях категорий:

  • "Недвижимость" — 40 тыс. грн, +7% к марту;
  • "Транспорт, автобизнес" — 27,5 тыс. грн, +6%;
  • "Телекоммуникации и связь" — 22 тыс. грн, +5%;
  • "Маркетинг, реклама, PR" — 24 тыс. грн, +4%;
  • "Розничная торговля" — 16,5 тыс. грн, +3%;
  • "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 18 тыс. грн, +3%;
  • "Логистика, склад, ВЭД" — 19 тыс. грн, +3%.

В ряде категорий средний размер заработной платы упал. А именно:

  • "Топменеджмент, руководство высшего звена" — 36, тыс. грн, -9% к марту;
  • "Страхование" — 24,7 тыс. грн, -1%;
  • "Финансы, банки" — 16,84 тыс. грн, -1%;
  • "Юриспруденция" — 19,5 тыс. грн, -1%.

В мае самые высокие средние зарплаты зафиксированы, кроме руководящих должностей и сферы IT-рынка, в Силах обороны, где в среднем предлагают 70 тыс. грн. Речь идет о вакансиях для:

  • боевых медиков;
  • гранатометчиков;
  • связистов;
  • зенитчиков;
  • командиров отделения;
  • пулеметчиков;
  • пилотов дронов;
  • разведчиков.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам предлагают работу сортировщиками и упаковщиками на шоколадной фабрике Wedel в польском городе Вроцлаве. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 53 тысяч гривен ежемесячно.

Также мы писали о том, что для украинцев есть вакансия на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2,5 тыс. евро ежемесячно.

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работа
рынок труда
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