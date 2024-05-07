Работа в мае — какие зарплаты и кого активно ищут

Зарплаты и дефицит кадров — что происходит на рынке труда в мае
На рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.
Такие данные приводит кадровый портал Work.ua.
Ситуация на рынке труда в мае
Согласно этим данным, второй месяц подряд наибольшее количество вакансий зафиксировано в категории "Сфера обслуживания" — 20,42 тыс. (на 15% больше по сравнению с мартом).
Далее также следуют:
- "Рабочие специальности, производство" — 18,996 тыс. вакансий, +10% против марта;
- "Продажа, закупка" — 14,435 тыс. +1%;
- "Розничная торговля" — 13,352, тыс. +12%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 11,556 тыс. +18%;
- "Логистика, состав, ВЭД" — 10,778 тыс. +10%;
- "Администрация, руководство среднего звена" — 9,805 тыс. +5%;
- "Транспорт, автобизнес" — 8,948 тыс. +10%;
- "Бухгалтерия, аудит" — 7,722 тыс. +5%;
- "Медицина, фармацевтика" — 7,686 тыс. +5%.
В частности, в сфере "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" в апреле против марта чаще всего искали: посудомойщиков, горничных, официантов, барменов, барист, администраторов ресторанов.
В апреле возросло количество предложений для людей без опыта (+13% вакансий против марта) и студентов (+15%). Также на 20% больше вакансий появилось для ветеранов. Вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для людей пенсионного возраста — на 16%.
Для дистанционной работы — на 3% больше. Несколько повысилось количество вакансий, где необходимо знание английского — на 1,5%.
Какие сейчас зарплаты на рынке
По данным Work.ua, третий месяц размер средней заработной платы не меняется. В апреле средняя зарплата равнялась 20 тыс. грн.
Аналогичная ситуация в пяти регионах-лидерах. Не изменился средний размер зарплаты:
- во Львовской (20 тыс. грн.);
- Одесской (20 тыс. грн.);
- Днепропетровской (19 тыс. грн.);
- Харьковской области (18 тыс. грн.);
- в Киевской области минимальный рост на 100 грн — до 22,5 тыс. грн.
В разрезе категорий присутствуют некоторые колебания. Больше всего выросли зарплаты в вакансиях категорий:
- "Недвижимость" — 40 тыс. грн, +7% к марту;
- "Транспорт, автобизнес" — 27,5 тыс. грн, +6%;
- "Телекоммуникации и связь" — 22 тыс. грн, +5%;
- "Маркетинг, реклама, PR" — 24 тыс. грн, +4%;
- "Розничная торговля" — 16,5 тыс. грн, +3%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" — 18 тыс. грн, +3%;
- "Логистика, склад, ВЭД" — 19 тыс. грн, +3%.
В ряде категорий средний размер заработной платы упал. А именно:
- "Топменеджмент, руководство высшего звена" — 36, тыс. грн, -9% к марту;
- "Страхование" — 24,7 тыс. грн, -1%;
- "Финансы, банки" — 16,84 тыс. грн, -1%;
- "Юриспруденция" — 19,5 тыс. грн, -1%.
В мае самые высокие средние зарплаты зафиксированы, кроме руководящих должностей и сферы IT-рынка, в Силах обороны, где в среднем предлагают 70 тыс. грн. Речь идет о вакансиях для:
- боевых медиков;
- гранатометчиков;
- связистов;
- зенитчиков;
- командиров отделения;
- пулеметчиков;
- пилотов дронов;
- разведчиков.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцам предлагают работу сортировщиками и упаковщиками на шоколадной фабрике Wedel в польском городе Вроцлаве. Работодатель обещает обеспечить работников жильем и платить от 53 тысяч гривен ежемесячно.
Также мы писали о том, что для украинцев есть вакансия на складе шоколадок Milka в словацком городе Сенец. Работодатель обещает обеспечить работников жильем в хостеле и платить от 2,5 тыс. евро ежемесячно.
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