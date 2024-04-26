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Зарплаты в 2024 году — украинцев ожидает масштабное повышение выплат

26 апреля 2024 14:22
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Украине вырастут — когда ждать масштабного повышения выплат
Деньги в кошельке. Фото: unexbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году украинцев ожидает масштабное повышение заработных плат. Известно, как изменятся доходы граждан в ближайшее время.

Об этом говорится на портале Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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Как изменятся зарплаты в 2024 году

Европейская Бизнес Ассоциация совместно с аналитиками провела опрос на рынке труда Украины для изучения тенденций во время военного периода.

Его результаты показали, что большинство компаний-работодателей намерены пересмотреть уровень оплаты труда в сторону повышения для своих сотрудников до конца 2024 года.

Положительный ответ дали 72% участников опроса. Готовы повысить заработные платы на уровне от 11 до 15%. Так ответили 39% специалистов по подбору персонала.

Если работники сейчас имеют около 17,44 тыс. грн (уровень средней зарплаты в 2023 году), то после повышения будет составлять 1,92 тыс. — 2,62 тыс. грн больше.

28% работников HR сообщили, что в их компаниях решили повысить зарплаты на 6-10%, то есть сразу на 1,05 тыс. — 1,74 тыс. грн.

13% опрошенных работодателей заявили о планах повышения зарплат на 16-20%, то есть на 2,79 тыс. — 3,48 тыс. грн, а 2% — более чем на 21% — на 3,66 тыс. грн.

 

зарплата 2024
Источник: ЭБА

Также многие работодатели рассказали, что пересматривали в сторону повышения заработную плату работников в прошлом году. В связи с этим у большинства (44%) респондентов повысился доход на 10-15%, в четверти — на 16-20%.

Примечательно также, что 54% участников исследования сообщили, что в их компаниях разрешено работать дистанционно для части персонала и только в 17% случаев такая возможность не предусмотрена.

Следует отметить, что по данным Национального банка, в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 15,8%, а реальной — на 6,9%. В 2025 году оплата труда тоже возрастет. Размер номинальной зарплаты повысится на 14,0%, а реальной — на 6,2%

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ситуация на рынке труда на прифронтовых территориях существенно отличается от остальных областей. В частности, целый ряд специализированных профессий, включая автослесарей, там особенно востребован.

Ранее мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

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