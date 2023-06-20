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Зарплаты в Германии: какие профессии наиболее высокооплачиваемые

20 июня 2023 08:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Германии — какие профессии наиболее высокооплачиваемые
Европейская валюта в руках. Фото: google.com.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Германии в 2023 году средняя заработная плата работников, занятых полный рабочий день, составляет 4,1 тыс. евро в месяц. При этом заработок серьезно зависит от образовательного ценза.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления в Висбадене.

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Согласно этой информации, самую большую заработную плату в Германии имеют пилоты и врачи. Они получают около 6–7 тыс. евро в месяц. Список профессий с высокой оплатой труда выглядит так:

  • пилоты — 8,7 тыс. евро;
  • врачи — 7,7 тыс. евро;
  • программисты — 5,5 тыс. евро;
  • офисные работники — 3,6 тыс. евро;
  • автомеханики — 3,2 тыс. евро;
  • пекари — 2,7 тыс. евро;
  • повара — 2,5 тыс. евро;
  • парикмахеры — 1,7 тыс. евро.

Важную роль в размере заработной платы играет уровень образования. Так, без квалификации профессионального образования зарплата составляет только 2,8 тыс. евро. Степень бакалавра гарантирует заработок в 4,5 тыс. евро, степень магистра — 6,18 тыс. евро. Уровень зарплат по уровню образования:

  • врачебная степень — 8,6 тыс. евро;
  • диплом, степень магистра — 6,1 тыс. евро;
  • степень магистра, диплом училища — 4,8 тыс. евро;
  • степень бакалавра — 4,5 тыс. евро;
  • профессиональная квалификация — 3,5 тыс. евро;
  • отсутствие квалификации — 2,8 тыс. евро.

Больше о зарплатах

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

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