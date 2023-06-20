Зарплаты в Германии — какие профессии наиболее высокооплачиваемые

Европейская валюта в руках. Фото: google.com.

В Германии в 2023 году средняя заработная плата работников, занятых полный рабочий день, составляет 4,1 тыс. евро в месяц. При этом заработок серьезно зависит от образовательного ценза.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления в Висбадене.

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Согласно этой информации, самую большую заработную плату в Германии имеют пилоты и врачи. Они получают около 6–7 тыс. евро в месяц. Список профессий с высокой оплатой труда выглядит так:

пилоты — 8,7 тыс. евро;

врачи — 7,7 тыс. евро;

программисты — 5,5 тыс. евро;

офисные работники — 3,6 тыс. евро;

автомеханики — 3,2 тыс. евро;

пекари — 2,7 тыс. евро;

повара — 2,5 тыс. евро;

парикмахеры — 1,7 тыс. евро.

Важную роль в размере заработной платы играет уровень образования. Так, без квалификации профессионального образования зарплата составляет только 2,8 тыс. евро. Степень бакалавра гарантирует заработок в 4,5 тыс. евро, степень магистра — 6,18 тыс. евро. Уровень зарплат по уровню образования:

врачебная степень — 8,6 тыс. евро;

диплом, степень магистра — 6,1 тыс. евро;

степень магистра, диплом училища — 4,8 тыс. евро;

степень бакалавра — 4,5 тыс. евро;

профессиональная квалификация — 3,5 тыс. евро;

отсутствие квалификации — 2,8 тыс. евро.

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