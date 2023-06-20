Зарплаты в Германии: какие профессии наиболее высокооплачиваемые
В Германии в 2023 году средняя заработная плата работников, занятых полный рабочий день, составляет 4,1 тыс. евро в месяц. При этом заработок серьезно зависит от образовательного ценза.
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления в Висбадене.
Какие профессии прибыльны в Германии
Согласно этой информации, самую большую заработную плату в Германии имеют пилоты и врачи. Они получают около 6–7 тыс. евро в месяц. Список профессий с высокой оплатой труда выглядит так:
- пилоты — 8,7 тыс. евро;
- врачи — 7,7 тыс. евро;
- программисты — 5,5 тыс. евро;
- офисные работники — 3,6 тыс. евро;
- автомеханики — 3,2 тыс. евро;
- пекари — 2,7 тыс. евро;
- повара — 2,5 тыс. евро;
- парикмахеры — 1,7 тыс. евро.
Важную роль в размере заработной платы играет уровень образования. Так, без квалификации профессионального образования зарплата составляет только 2,8 тыс. евро. Степень бакалавра гарантирует заработок в 4,5 тыс. евро, степень магистра — 6,18 тыс. евро. Уровень зарплат по уровню образования:
- врачебная степень — 8,6 тыс. евро;
- диплом, степень магистра — 6,1 тыс. евро;
- степень магистра, диплом училища — 4,8 тыс. евро;
- степень бакалавра — 4,5 тыс. евро;
- профессиональная квалификация — 3,5 тыс. евро;
- отсутствие квалификации — 2,8 тыс. евро.
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