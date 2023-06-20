Зарплати у Німеччині — які професії найбільш високооплачувані

Європейська валюта у руках. Фото: google.com.

У Німеччині у 2023 році середня заробітна плата працівників, зайнятих повний робочий день, становлять 4,1 тис. євро на місяць. При цьому заробіток серйозно залежить від освітнього цензу.

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління у Вісбадені.

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Згідно з цією інформацією, найбільшу заробітну плату в Німеччині мають пілоти та лікарі. Вони отримують близько 6–7 тис. євро на місяць. Список професій із найвищою оплатою праці виглядає так:

пілоти — 8,7 тис. євро;

лікарі — 7,7 тис. євро;

програмісти — 5,5 тис. євро;

офісні працівники — 3,6 тис. євро;

автомеханіки — 3,2 тис. євро;

пекарі — 2,7 тис. євро;

кухарі — 2,5 тис. євро;

перукарі — 1,7 тис. євро.

Важливу роль у розмірі зарплати відіграє рівень освіти. Так, без кваліфікації професійної освіти зарплата становить тільки 2,8 тис. євро. Ступінь бакалавра гарантує заробіток у 4,5 тис. євро, ступінь магістра — 6,18 тис. євро. Рівень зарплат за рівнем освіти:

лікарський ступінь — 8,6 тис. євро;

диплом, ступінь магістра — 6,1 тис. євро;

ступінь магістра, диплом училища — 4,8 тис. євро;

ступінь бакалавра — 4,5 тис. євро;

професійна кваліфікація — 3,5 тис. євро;

відсутність кваліфікації — 2,8 тис. євро.

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Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

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