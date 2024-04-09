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Зарплаты украинских учителей — как изменились суммы в 2024 году

9 апреля 2024 14:06
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты учителей — сколько получают работники образования в 2024 году
Учительница проверяет тетради. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году официально повысилась заработная плата работников образовательной сферы. Размер оплаты труда учителей увеличился в две волны.

Об этом пишет издание Fakty.

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Как рассказали в Министерстве образования и науки Украины, в образовательной субвенции львиная доля средств идет именно на финансирование оплаты труда педагогов. Соответствующую субвенцию в 2024 году повысили на 15,5 миллиарда гривен. В целом объем субвенции составляет 103,2 млрд гривен.

На среднюю заработную плату учителя влияют:

  • категорийность;
  • нагрузка;
  • стаж работы.

В целом зарплата учителя предполагает низкую базовую ставку и разнообразные надбавки, которые и формируют конечную сумму заработной платы. Из-за чего зарплаты педагогов отличаются. В сумму входит:

  • должностной оклад;
  • надбавки за выслугу лет;
  • доплаты за классное руководство;
  • надбавки за престижность должности;
  • вознаграждения за добросовестный труд;
  • пособие на оздоровление во время ежегодного отпуска;
  • доплаты за проверку ученических тетрадей.

В частности, дополнительно за проверку тетрадей доплачивают:

  • для тетрадей 1-4 классов школ общего среднего образования — 15%;
  • тетрадей по предмету "математика" — 15%;
  • для ученических тетрадей по иностранному языку/чертежу/технической механике (конструирование) — 10%;
  • для тетрадей по языку и литературе — 20%.

Как изменились зарплаты учителей в 2024 году

В прошлом году зарплаты не повышали, а в этом году официальное повышение заработной платы для педагогов произошло в рамках следующих этапов:

  • с 1 января 2024 года — на 10%;
  • с 1 апреля 2024 года — на 12,6%.

В прошлом году педагогам в среднем платили около 13 тыс. гривен. По ожиданиям Минобразования, с января 2024 учителя должны получать в среднем 14 тыс. гривен, а с апреля — около 16 тыс. гривен.

В то же время премьер Денис Шмыгаль сообщал, что средняя зарплата учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен. В общем, после повышения зарплаты учителей должны были вырасти на 21%.

Ждать ли существенного повышения зарплат

В Минобразования заявляют, что повышение заработной платы учителям требует значительного финансирования. Ведомство работает над тем, чтобы учителя получали достойную зарплату.

Известно, что Минобразования планирует внедрить инструменты мотивации для учителей. В частности, намерены:

  • пересмотреть инструменты;
  • обновить подходы к повышению квалификации.

"Мы хотим сделать ставку учителя более массивной в общем теле заработной платы. При этом чтобы было несколько надбавок понятных, потому что сегодня для учителей существует около 60 надбавок, и сам учитель часто не понимает, как формируется его зарплата", — рассказали о планах в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) фиксируется рост заработных плат в стране. Это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.

Также мы писали, что в 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.

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