Нафтогаз выплатил членам правления 51 млн грн зарплаты в 2023 году

Офис Нафтогаза в Киеве. Фото: NurPhoto/picture alliance

В 2023 году членам правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде заработной платы. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.

Об этом сообщает издание "Українські Новини".

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Согласно данным в декларациях за 2023 год, суммарно члены правления НАК "Нафтогаз Украины" задекларировали более 51 млн гривен дохода в виде заработной платы.

В частности, больше всего в прошлом году заработал глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев. Он задекларировал 21,37 млн гривен зарплаты.

Члену правления, финансовому директору группы Нафтогаз Роману Чумаку выплатили в 2023-м около 15,3 млн гривен.

Еще один член правления Нафтогаза Василий Володин задекларировал доход за предыдущий год в виде зарплаты в сумме 6,5 млн гривен.

Также издание пишет, что суммарно за год член правления Дмитрий Абрамович получил 4,44 млн гривен за работу в Нафтогазе.

В то же время сумма зарплаты члена правления Ивана Лукери составила 3,56 млн гривен в год.

Финансовая ситуация в Нафтогазе

В прошлом году Группа "Нафтогаз" получила 245 миллиардов гривен консолидированного дохода. То есть значительная валовая прибыль, которая говорит о постоянстве деятельности бизнеса. В то же время, в 2022 году Группа отчитывалась о валовом убытке (79 млрд гривен).

В частности, в прошлом году все ключевые предприятия группы улучшили операционные и финансовые показатели деятельности. Группа Нафтогаз уплатила 90,2 млрд грн налогов в прошлом году.

При этом на днях компания обнародовала данные по долгам. Согласно им, на конец марта 2024 года задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед Нафтогазом достигла 63,4 млрд грн, а население задолжало 9,8 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке сообщили о росте заработных плат в стране. Там объяснили, что это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.

Также сообщалось, что в 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.