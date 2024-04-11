Нафтогаз выплатил членам правления 51 млн грн зарплаты в 2023 году

Зарплаты в Нафтогазе — членам правления выплатили 51 млн грн
В 2023 году членам правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" выплатили десятки миллионов гривен в виде заработной платы. Об этом свидетельствует информация в декларациях за прошлый год.
Об этом сообщает издание "Українські Новини".
Заоблачные зарплаты в Нафтогазе
Согласно данным в декларациях за 2023 год, суммарно члены правления НАК "Нафтогаз Украины" задекларировали более 51 млн гривен дохода в виде заработной платы.
В частности, больше всего в прошлом году заработал глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев. Он задекларировал 21,37 млн гривен зарплаты.
Члену правления, финансовому директору группы Нафтогаз Роману Чумаку выплатили в 2023-м около 15,3 млн гривен.
Еще один член правления Нафтогаза Василий Володин задекларировал доход за предыдущий год в виде зарплаты в сумме 6,5 млн гривен.
Также издание пишет, что суммарно за год член правления Дмитрий Абрамович получил 4,44 млн гривен за работу в Нафтогазе.
В то же время сумма зарплаты члена правления Ивана Лукери составила 3,56 млн гривен в год.
Финансовая ситуация в Нафтогазе
В прошлом году Группа "Нафтогаз" получила 245 миллиардов гривен консолидированного дохода. То есть значительная валовая прибыль, которая говорит о постоянстве деятельности бизнеса. В то же время, в 2022 году Группа отчитывалась о валовом убытке (79 млрд гривен).
В частности, в прошлом году все ключевые предприятия группы улучшили операционные и финансовые показатели деятельности. Группа Нафтогаз уплатила 90,2 млрд грн налогов в прошлом году.
При этом на днях компания обнародовала данные по долгам. Согласно им, на конец марта 2024 года задолженность предприятий теплокоммунэнерго перед Нафтогазом достигла 63,4 млрд грн, а население задолжало 9,8 млрд грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Национальном банке сообщили о росте заработных плат в стране. Там объяснили, что это спровоцировано общей ситуацией на рынке труда, в частности, в связи с кадровыми проблемами.
Также сообщалось, что в 2024 году у украинских чиновников выросла оплата труда. Это связано с тем, что все органы перешли на новую систему расчета заработной платы.
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