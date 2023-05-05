Зарплаты в Украине — НБУ рассказал, когда будем зарабатывать больше

Украинские граждане трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель 2023 года.

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Прогнозы по зарплате в 2023-м

Как отмечается в обзоре, в этом году после падения в 2022 году ожидается возобновление роста реальных заработных плат, однако их все еще будет сдерживать высокоинфляционное давление.

Ожидается, что в 2023 году зарплата вырастет на 21,9%, а реальная, учитывая инфляцию, на 3,7%. Этому будут способствовать дальнейшая адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков, а также мягкая фискальная политика. В дальнейшем ключевым фактором станет рост спроса на рабочую силу в условиях ускоряющегося роста экономики.

Зарплаты украинцев в 2024 и 2025 годах

Номинальные зарплаты будут расти ежегодно двухзначными темпами, отмечают специалисты.

"После полноценного открытия границ значительной части бизнесов придется конкурировать за рабочих, в том числе и с зарубежными работодателями, что станет весомым фактором для дальнейшего роста заработных плат. В этой связи ожидается рост разницы в зарплатах для мобильной и маломобильной рабочей силы", — подчеркивают в НБУ.

По прогнозу, в 2024-м номинальные зарплаты повысятся на 19,2%, а реальные — на 5,7%. В 2025-м номинальные — на 12,4%, а реальные — на 4,3%.

В НБУ добавили, что по оценке Государственной службы статистики, в 2022 году средняя номинальная зарплата повысилась на 5,9%, тогда как реальная сократилась на 11,8%.

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Напомним, в Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Также мы писали о должностных окладах народных депутатов. В частности, у Руслана Стефанчука он составляет 32,2 тыс. грн, у заместителя главы Верховной Рады Александра Корниенко — 30,86 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским Союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.