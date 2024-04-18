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Зарплаты в Украине вырастут — бизнес обнародовал планы на 2024 год

18 апреля 2024 13:49
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в 2024 году — бизнес повысит украинцам уровень оплаты труда
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году на украинских предприятиях ожидается рост зарплат на фоне сокращения количества работников. Свои планы обнародовали руководители компаний.

Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за первый квартал года.

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По данным опроса, ожидания роста расходов на оплату труда одного наемного работника усилились. Положительно ответили 62,6% респондентов, в то время как в четвертом квартале 2023 года таких насчитывалось 57,9%.

 

зарплаты
Источник: НБУ

В то же время остаются негативные оценки бизнеса относительно количества работников на собственных предприятиях в последующие месяцы. Сокращения ожидают в 6,3%, в четвертом квартале 2023 года было 6,5%.

 

зарплаты
Источник: НБУ

Наиболее пессимистические в прогнозах руководители предприятий:

  • добывающей промышленности — "минус" 20,5%;
  • сферы строительства — "минус" 20,0%;
  • энерго- и водоснабжения — "минус" 16,7%.

В то же время опрошенные руководители предприятий торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения числа работников.

 

зарплаты
Источник: НБУ

В квартальном опросе приняли участие более 660 предприятий из 21 региона страны (не считая оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской областей). Результаты опросов являются отражением мнений руководителей предприятий.

Зарплаты в Украине в 2024 году

По оценкам НБУ, реальные заработные платы в 2024 году должны вырасти на 8,7%. В прошлом году рост составил 3,5%. Речь идет о реальном повышении выплат после учета инфляции.

Регулятор считает, что бизнесу придется активнее искать новых работников, чем год назад и предлагать более высокие зарплаты кандидатам. Сейчас предприятия фиксируют усугубление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.

Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

зарплаты
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