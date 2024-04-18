Зарплаты в 2024 году — бизнес повысит украинцам уровень оплаты труда

Зарплаты в Украине вырастут — бизнес обнародовал планы на 2024 год
В Украине в 2024 году на украинских предприятиях ожидается рост зарплат на фоне сокращения количества работников. Свои планы обнародовали руководители компаний.
Об этом говорится в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за первый квартал года.
Планы бизнеса по расходам на оплату труда
По данным опроса, ожидания роста расходов на оплату труда одного наемного работника усилились. Положительно ответили 62,6% респондентов, в то время как в четвертом квартале 2023 года таких насчитывалось 57,9%.
В то же время остаются негативные оценки бизнеса относительно количества работников на собственных предприятиях в последующие месяцы. Сокращения ожидают в 6,3%, в четвертом квартале 2023 года было 6,5%.
Наиболее пессимистические в прогнозах руководители предприятий:
- добывающей промышленности — "минус" 20,5%;
- сферы строительства — "минус" 20,0%;
- энерго- и водоснабжения — "минус" 16,7%.
В то же время опрошенные руководители предприятий торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения числа работников.
В квартальном опросе приняли участие более 660 предприятий из 21 региона страны (не считая оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской областей). Результаты опросов являются отражением мнений руководителей предприятий.
Зарплаты в Украине в 2024 году
По оценкам НБУ, реальные заработные платы в 2024 году должны вырасти на 8,7%. В прошлом году рост составил 3,5%. Речь идет о реальном повышении выплат после учета инфляции.
Регулятор считает, что бизнесу придется активнее искать новых работников, чем год назад и предлагать более высокие зарплаты кандидатам. Сейчас предприятия фиксируют усугубление дефицита как квалифицированных, так и неквалифицированных работников.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.
Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.
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