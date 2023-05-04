Зарплаты от 30 тыс. грн: список специалистов, кому теперь платят больше
В Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.
Об этом сообщает Оpendatabot, ссылаясь на один из популярных порталов по поиску работы.
Какая сейчас ситуация на рынке
Отмечается, что вакансий стало больше, а вот количество новых резюме за месяц сократилось на 18,3%. При этом дистанционная работа остается на втором месте в требованиях среди кандидатов.
Наибольший прирост предложений работы в апреле зафиксировали в следующих категориях:
- Охрана, безопасность (21%);
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (+20%);
- Область обслуживания (+16%).
Среди линейных работников наибольшие заработные платы сохранились у следующих специалистов:
- медиабайеры — 52,5 тысячи;
- водители-международники — 41,5 тысячи.
Расширился круг специалистов, который работодатели готовы платить больше. Так появились предложения работы с зарплатами в 30 тысяч грн для:
- арматурщиков;
- бизнес-аналитиков;
- продюсеров.
Как свидетельствует наблюдение, женщины так же более активнее ищут работу, чем мужчины. Размещено 122,2 тысячи резюме от женщин и 98,8 тысячи — от мужчин.
При этом в апреле больше всего создавали или обновляли резюме специалисты с опытом от пяти лет — 84,7 тысячи, без опыта — 76,5 тысячи.
В то же время кризис в айти-сфере продолжается. Количество вакансий и предложений от рекрутеров продолжило уменьшаться. Однако постепенно выросла доля вакансий, где предполагается офисная работа для работников айти.
Напомним, в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.