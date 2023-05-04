Зарплаты от 30 тыс. грн — список специалистов, кому теперь платят больше

Сотрудник IT-сферы за компьютером. Фото: Unplush

В Украине обнародовали список специалистов, которым в апреле 2023 года работодатели были готовы платить больше. В целом на рынке труда количество предложений сравнялось с показателями соответствующего периода до войны.

Об этом сообщает Оpendatabot, ссылаясь на один из популярных порталов по поиску работы.

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Отмечается, что вакансий стало больше, а вот количество новых резюме за месяц сократилось на 18,3%. При этом дистанционная работа остается на втором месте в требованиях среди кандидатов.

Наибольший прирост предложений работы в апреле зафиксировали в следующих категориях:

Охрана, безопасность (21%);

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (+20%);

Область обслуживания (+16%).

Среди линейных работников наибольшие заработные платы сохранились у следующих специалистов:

медиабайеры — 52,5 тысячи;

водители-международники — 41,5 тысячи.

Расширился круг специалистов, который работодатели готовы платить больше. Так появились предложения работы с зарплатами в 30 тысяч грн для:

арматурщиков;

бизнес-аналитиков;

продюсеров.

Как свидетельствует наблюдение, женщины так же более активнее ищут работу, чем мужчины. Размещено 122,2 тысячи резюме от женщин и 98,8 тысячи — от мужчин.

При этом в апреле больше всего создавали или обновляли резюме специалисты с опытом от пяти лет — 84,7 тысячи, без опыта — 76,5 тысячи.

В то же время кризис в айти-сфере продолжается. Количество вакансий и предложений от рекрутеров продолжило уменьшаться. Однако постепенно выросла доля вакансий, где предполагается офисная работа для работников айти.

Напомним, в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Ранее мы писали, что в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.