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Зарплаты от 40 тыс. грн — кому в Украине готовы платить больше

17 апреля 2024 14:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа водителем - ТОП-5 вакансий с зарплатой 40 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Robota.ua.

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Согласно этой информации, работодатели готовы платить больше водителям в Киеве.

Работа в службе такси

Рассчитывать на достойную оплату труда могут, в частности, автомобилисты службы такси. Среди требований к кандидатам:

  • водительское удостоверение категории В;
  • опыт управления от одного года;
  • смартфон.

Готовы взять водителя с собственным авто или без.

Размер зарплаты: от 35 тыс. гривен.

Работа водителем эвакуатора

Также в Киеве ищут водителя для регулярной перевозки транспортных средств на эвакуаторе с мест ДТП до места назначения. Требуется надежная и безопасная связь с диспетчером, а также выполнять другие задачи, которые входят в обязанности водителя эвакуатора.

Среди требований к кандидатам:

  • водительское удостоверение категории "С, С1";
  • двухлетний опыт работы на грузовике;
  • идеальное знание техники безопасности/правил дорожного движения;
  • ненормированный рабочий график/в выходные дни.

Размер зарплаты: от 40 тыс. гривен.

Работа водителем-дальнобойщиком

Водителей с категорией СЕ приглашают в автотранспортную компанию. Работать придется на рефрижераторах 20 тонн и наливными грузами (молоко/масло), а также на зерновозах.

Среди требований к кандидатам:

  • удостоверение водителя категории СЕ;
  • опыт работы от одного года;
  • наличие медицинской справки и медицинской книги.

Размер зарплаты: от 50 тыс. гривен.

Работа водителем-международником, экспедитором

Также ищут водителей-международников категории СЕ на рефрижераторы. Компания занимается перевозкой грузов по соблюдению температурного режима.

Среди требований к кандидатам:

  • ответственность, честность, коммуникабельность, отсутствие вредных привычек;
  • обязательный двухлетний опыт в международных направлениях;
  • водительская чип-карта;
  • запись в трудовой книжке за последние два года (международные перевозки);
  • рекомендуется водителю иметь 95 код, ADR.

Размер зарплаты: от 45 тыс. гривен.

Работа в курьерской службе

В должности курьера, где нужно на авто доставлять разнообразные товары по указанным адресам, можно хорошо зарабатывать. Кандидаты могут иметь как свой автомобиль, так и работать на машине от компании. От мужчин не требуют военный билет.

Среди требований к кандидатам:

  • пунктуальность, ответственность;
  • удостоверение водителя;
  • безупречное знание правил дорожного движения;
  • смартфон.

Размер зарплаты: до 50 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.

Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

Киев
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