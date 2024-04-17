Работа водителем - ТОП-5 вакансий с зарплатой 40 тыс. грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.

Об этом свидетельствует информация кадрового портала Robota.ua.

Читайте также:

ТОП-5 предложений работы с высокой зарплатой

Согласно этой информации, работодатели готовы платить больше водителям в Киеве.

Работа в службе такси

Рассчитывать на достойную оплату труда могут, в частности, автомобилисты службы такси. Среди требований к кандидатам:

водительское удостоверение категории В;

опыт управления от одного года;

смартфон.

Готовы взять водителя с собственным авто или без.

Размер зарплаты: от 35 тыс. гривен.

Работа водителем эвакуатора

Также в Киеве ищут водителя для регулярной перевозки транспортных средств на эвакуаторе с мест ДТП до места назначения. Требуется надежная и безопасная связь с диспетчером, а также выполнять другие задачи, которые входят в обязанности водителя эвакуатора.

Среди требований к кандидатам:

водительское удостоверение категории "С, С1";

двухлетний опыт работы на грузовике;

идеальное знание техники безопасности/правил дорожного движения;

ненормированный рабочий график/в выходные дни.

Размер зарплаты: от 40 тыс. гривен.

Работа водителем-дальнобойщиком

Водителей с категорией СЕ приглашают в автотранспортную компанию. Работать придется на рефрижераторах 20 тонн и наливными грузами (молоко/масло), а также на зерновозах.

Среди требований к кандидатам:

удостоверение водителя категории СЕ;

опыт работы от одного года;

наличие медицинской справки и медицинской книги.

Размер зарплаты: от 50 тыс. гривен.

Работа водителем-международником, экспедитором

Также ищут водителей-международников категории СЕ на рефрижераторы. Компания занимается перевозкой грузов по соблюдению температурного режима.

Среди требований к кандидатам:

ответственность, честность, коммуникабельность, отсутствие вредных привычек;

обязательный двухлетний опыт в международных направлениях;

водительская чип-карта;

запись в трудовой книжке за последние два года (международные перевозки);

рекомендуется водителю иметь 95 код, ADR.

Размер зарплаты: от 45 тыс. гривен.

Работа в курьерской службе

В должности курьера, где нужно на авто доставлять разнообразные товары по указанным адресам, можно хорошо зарабатывать. Кандидаты могут иметь как свой автомобиль, так и работать на машине от компании. От мужчин не требуют военный билет.

Среди требований к кандидатам:

пунктуальность, ответственность;

удостоверение водителя;

безупречное знание правил дорожного движения;

смартфон.

Размер зарплаты: до 50 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.

Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.