Работа водителем - ТОП-5 вакансий с зарплатой 40 тыс. грн

Зарплаты от 40 тыс. грн — кому в Украине готовы платить больше
В Украине на рынке труда появляется все больше вакансий с заработной платой выше средней. Так, зарплату от 40 тыс. гривен в месяц могут получать даже специалисты без особого опыта работы.
Об этом свидетельствует информация кадрового портала Robota.ua.
ТОП-5 предложений работы с высокой зарплатой
Согласно этой информации, работодатели готовы платить больше водителям в Киеве.
Рассчитывать на достойную оплату труда могут, в частности, автомобилисты службы такси. Среди требований к кандидатам:
- водительское удостоверение категории В;
- опыт управления от одного года;
- смартфон.
Готовы взять водителя с собственным авто или без.
Размер зарплаты: от 35 тыс. гривен.
Также в Киеве ищут водителя для регулярной перевозки транспортных средств на эвакуаторе с мест ДТП до места назначения. Требуется надежная и безопасная связь с диспетчером, а также выполнять другие задачи, которые входят в обязанности водителя эвакуатора.
Среди требований к кандидатам:
- водительское удостоверение категории "С, С1";
- двухлетний опыт работы на грузовике;
- идеальное знание техники безопасности/правил дорожного движения;
- ненормированный рабочий график/в выходные дни.
Размер зарплаты: от 40 тыс. гривен.
Работа водителем-дальнобойщиком
Водителей с категорией СЕ приглашают в автотранспортную компанию. Работать придется на рефрижераторах 20 тонн и наливными грузами (молоко/масло), а также на зерновозах.
Среди требований к кандидатам:
- удостоверение водителя категории СЕ;
- опыт работы от одного года;
- наличие медицинской справки и медицинской книги.
Размер зарплаты: от 50 тыс. гривен.
Работа водителем-международником, экспедитором
Также ищут водителей-международников категории СЕ на рефрижераторы. Компания занимается перевозкой грузов по соблюдению температурного режима.
Среди требований к кандидатам:
- ответственность, честность, коммуникабельность, отсутствие вредных привычек;
- обязательный двухлетний опыт в международных направлениях;
- водительская чип-карта;
- запись в трудовой книжке за последние два года (международные перевозки);
- рекомендуется водителю иметь 95 код, ADR.
Размер зарплаты: от 45 тыс. гривен.
В должности курьера, где нужно на авто доставлять разнообразные товары по указанным адресам, можно хорошо зарабатывать. Кандидаты могут иметь как свой автомобиль, так и работать на машине от компании. От мужчин не требуют военный билет.
Среди требований к кандидатам:
- пунктуальность, ответственность;
- удостоверение водителя;
- безупречное знание правил дорожного движения;
- смартфон.
Размер зарплаты: до 50 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Офисе поддержки изменений Министерства обороны объявили поиск специалистов в сфере кибербезопасности. Речь идет о четырех вакансиях, которые предусматривают службу в структурном подразделении оборонного ведомства.
Также мы писали, что в 2024 году работодатели должны провести индексацию зарплат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.
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