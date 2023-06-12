Зарплаты от 60 тыс. гривен — перечень привлекательных вакансий

Зарплаты от 60 тыс. гривен: список привлекательных вакансий
На украинском рынке труда работодатели даже на фоне войны готовы платить высокую заработную плату. Популярный кадровый портал опубликовал список вакансий в июне 2023 года, согласно которым работодатели готовы в среднем выплачивать от 60 тыс. гривен.
Такая информация обнародована на одном из порталов по поиску работы.
Привлекательные вакансии в июне
Как отмечают специалисты, на территории Украины средняя зарплата составляет около 16,5 тыс. гривен, а на размер влияет не только специальность и опыт, но также регионы и города. Самые большие зарплаты — в Киеве, а самые низкие — в Сумах и Херсоне.
Кому работодатели готовы платить от 60 тыс. гривен:
- C++ программисту — 60 тыс. гривен;
- Javascript-программисту — 60 тыс. гривен;
- зернотрейдеру — 60 тыс. гривен;
- IOS-программисту — 60 тыс. гривен;
- Net-программисту — 60 тыс. гривен;
- Ruby on Rails программисту — 61,5 тыс. гривен;
- тем лиду — 64 тыс. гривен;
- программисту Java — 70 тыс. гривен;
- военном — 70,1 тыс. гривен;
- Angular-разработчику — 85 тыс. гривен.
По словам экспертов, рынок труда оживает и реагирует на изменения общества. По оценкам специалистов, ежемесячно увеличивается количество вакансий. В то же время фиксируют высокую конкуренцию и нехватку рабочих мест в IT и медиасфере. Наиболее сложно устроиться на работу:
- HTML-верстальщику,
- Front-end-программисту,
- тестировщику,
- специалисту чата,
- Java-программисту,
- видеомонтажеру,
- Python-программисту,
- ретушеру,
- Unity-программисту.
Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.
Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.