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Зарплаты от 60 тыс. гривен: список привлекательных вакансий

12 июня 2023 11:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты от 60 тыс. гривен — перечень привлекательных вакансий
Человек работает за компьютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда работодатели даже на фоне войны готовы платить высокую заработную плату. Популярный кадровый портал опубликовал список вакансий в июне 2023 года, согласно которым работодатели готовы в среднем выплачивать от 60 тыс. гривен.

Такая информация обнародована на одном из порталов по поиску работы.

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Как отмечают специалисты, на территории Украины средняя зарплата составляет около 16,5 тыс. гривен, а на размер влияет не только специальность и опыт, но также регионы и города. Самые большие зарплаты — в Киеве, а самые низкие — в Сумах и Херсоне.

Кому работодатели готовы платить от 60 тыс. гривен:

  • C++ программисту — 60 тыс. гривен;
  • Javascript-программисту — 60 тыс. гривен;
  • зернотрейдеру — 60 тыс. гривен;
  • IOS-программисту — 60 тыс. гривен;
  • Net-программисту — 60 тыс. гривен;
  • Ruby on Rails программисту — 61,5 тыс. гривен;
  • тем лиду — 64 тыс. гривен;
  • программисту Java — 70 тыс. гривен;
  • военном — 70,1 тыс. гривен;
  • Angular-разработчику — 85 тыс. гривен.

По словам экспертов, рынок труда оживает и реагирует на изменения общества. По оценкам специалистов, ежемесячно увеличивается количество вакансий. В то же время фиксируют высокую конкуренцию и нехватку рабочих мест в IT и медиасфере. Наиболее сложно устроиться на работу:

  • HTML-верстальщику,
  • Front-end-программисту,
  • тестировщику,
  • специалисту чата,
  • Java-программисту,
  • видеомонтажеру,
  • Python-программисту,
  • ретушеру,
  • Unity-программисту.

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехали за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стали поиски работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.

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