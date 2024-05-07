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Зарплаты военных в мае — Минобороны обновило данные

7 мая 2024 10:08
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в ВСУ в мае — Минобороны обнародовало суммы
Деньги в руках военного. Фото: tsn.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Министерство обороны обнародовало обновленное денежное довольствие и доплаты украинским военнослужащим в мае 2024 года. Минимальная ежемесячная выплата составляет 20,1 тыс. гривен.

Об этом сообщает "Дом".

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По данным Минобороны, размер единовременного пособия при подписании первого контракта будет составлять:

  • для рядового состава — 24,22 тыс. гривен;
  • для сержантского и старшинского состава — 27,25 тыс. гривен;
  • для офицерского состава — 30,28 тыс. гривен.

Сохранено дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях для военнослужащих в размере 100 тыс. гривен.

Сумма вознаграждения за выполнение спецзадач вне боевых действий — 30 тыс. гривен.

Также в мае некоторые военные получат одноразовое вознаграждение за задание на линии столкновения за каждые 30 дней в 70 тыс. гривен.

Предусмотрены выплаты раненым, которые не могут исполнять обязанности. Размер составляет 20,1 тыс. грн. Также защитники, получившие тяжелые ранения на фронте и находящиеся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения получат дополнительные выплаты в 100 тыс. гривен. Их выплатят за время пребывания на стационарном лечении, включая время перемещения в больницу.

Дополнительное вознаграждение инструкторам учебных центров — от 15 тыс. до 30 тыс. гривен.

Что касается выплаты в 70 тыс. грн вознаграждения, то новые "боевые" выплачиваются ежемесячно и сумма выплаты будет зависеть от количества дней, в течение которых выполнялись задачи. Такая выплата не привязана к конкретному месяцу и должна быть выплачена тогда, когда суммарно 30 суток выполнения заданий.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПФУ рассказали о том, что украинские бывшие военнослужащие имеют право на возрастные доплаты к пенсиям. Такие надбавки для украинцев назначают независимо от того, по каким законам вышли на заслуженный отдых.

Также мы писали, что размер денежного довольствия украинских военных зависит от различных параметров, включая должность и воинское звание. Также их доход состоит из вознаграждения, правила начисления которого были пересмотрены в 2023 году.

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