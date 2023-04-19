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Зарплата от 10 тыс. евро: какие специалисты ценятся больше всего в Германии

19 апреля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Германии — какие специалисты зарабатывают больше всего
Работница швейной фабрики. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты рынка труда рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Германии. В этой стране нашли спасение от войны более одного миллиона украинских беженцев.

Об этом сообщает Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

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Как отмечают специалисты, на немецком рынке труда много работы как квалифицированным специалистам, так и людям без диплома и знания языка.

Больше всего платят за работу специалистам с высшим образованием. Можно рассчитывать на ежемесячную прибыль от 5 тысяч евро. Такие зарплаты предлагают преподавателям вузов, инженерам, уполномоченным представителям руководства компаний и менеджерам по работе с ключевыми клиентами.

На 7 тысяч евро могут рассчитывать нотариусы, психиатры и авиадиспетчеры.

Самая большая зарплата у специалистов сферы IT, топ-менеджмента и медицины — при наличии большого опыта работы. В частности, от 10 тысяч евро получают юристы, пилоты, врачи, руководители компаний и пилоты.

Зарплаты работникам без образования

Меньшая оплата труда у людей без диплома и знания немецкого языка. Так, средний доход у мастеров из дерева — от 3,7 тыс. евро, мясников — от 3,82 тыс. евро, маляров — от 3,9 тыс. евро и поваров — от 3,9 тыс. евро.

В частности, на рынке труда требуются строительные специалисты. Украинцы могут устроиться на такую работу, где зарплата составляет 2,9 тысячи евро. Примечательно, что период стажировки тоже оплачивается. Подсобникам платят от 2,7 тыс. евро, каменщикам — от 1,4 тыс. евро, операторам колл-центров — от 2,3 тыс. евро. Садоводам выплачивают от 1,7 тыс. евро, а кладовщикам, водителям и экспедиторам — от 2,1 тыс. евро.

Напомним, украинские работодатели выражают готовность повысить заработные платы в 2023 году. Суммы будут зависеть от квалификации сотрудников.

Также мы писали, что "Новая почта" планирует открыть отделение в Германии в апреле 2023 года. Уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить набор персонала.

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