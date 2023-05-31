Зарплата от 20 тыс. грн. без опыта — привлекательные вакансии в мае

Девушка работает на компьютере. Фото: Freepik

Эксперты назвали лучшие вакансии мая 2023 года с высокой заработной платой и без опыта работы. В пятерке самых популярных предложениях зарплата стартует от 20 тыс. гривен.

Об этом сообщает издание Biz.today.

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Лучшие вакансии мая

Как отмечают эксперты, сейчас на украинском рынке труда средний уровень зарплаты составляет 16 тыс. гривен, а минимальная — всего 6,7 тыс. гривен. В то же время, некоторые работодатели готовы щедро платить работникам даже без опыта работы.

Аккаунт-менеджеры

Возглавляет пятерку лидеров выгодных вакансий — предложение работы аккаунт-менеджером. Таким работникам следует удаленно работать с клиентами, формировать отчеты. Опыт неважен, а доход обещают в 20-40 тыс. гривен.

Таксисты

Также популярная вакансия — водитель такси. Заработную плату предлагают на уровне 20–30 тыс. гривен. Среди главных требований — стаж вождения от трех лет и вежливость. Также предлагают рабочее авто. Гарантируют дополнительные выплаты.

Операторы колл-центров

Есть выгодные предложения работы в международных колл-центрах компаний, доход обещают от 20 до 45 тыс. гривен. Опыт — неважен, однако при условии, что человек владеет иностранным языком — английским или немецким.

Администраторы соцсетей

Выгодными вакансиями без опыта работы считаются предложения администратором социальных сетей. За такую работу готовы платить от 20 до 40 тысяч гривен. Необходимо уметь быстро решать проблемы, приветствуется ответственность и организованность.

Финансовые консультанты

Без опыта берут на работу также консультанты микрофинансовые организации. Задача — информировать клиентов о микрокредитах, отсрочке платежей. Зарплату обещают в 18-35 тысяч гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.