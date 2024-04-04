Монобанк обновил вид мобильного приложения — что нового

Мобильное приложение Монобанк. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мобильном приложении финучреждения Монобанк осуществили редизайн. Клиенты смогут выбрать визуал самостоятельно.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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Гороховский заметил, что на старте была только одна карточка, поэтому дизайн создавали под нее.

"Запускаем monobank 2.0 — редизайн программы Монобанк. На старте у нас была только одна карточка, поэтому дизайн задумывался именно под нее. А сейчас у нас уже и разные карты, и ФЛПы, и еще много в планах. Потому что хотим производить новые продукты. И потому, что не привыкли стоять на месте", — заявил он.

Соучредитель банка отметил, что теперь клиентам доступна новая возможность. Они могут самостоятельно выбрать, когда обновить дизайн программы и открыть общую выписку всех платежных карт.

"Теперь можно открыть общую выписку всех карточек, войдя вправо. И не надо куда-то нажимать, чтобы переходить от карты к карте, потому что все делается свайпами. Кроме того, пользователям предоставят выбор, когда именно будут обновлять дизайн — поэтому в разделе "Еще" появилась соответствующая кнопка", — объяснил он.

Поскольку любые изменения могут спровоцировать критику, то потом можно будет вернуть старый дизайн по такой же кнопке в разделе "Еще". В то же время все новые вещи будут внедряться исключительно в новом дизайне, добавил Гороховский.

Другие новации в Монобанке

Ранее Монобанк улучшил работу одного из важнейших сервисов. Речь идет об услуге "Банка", благодаря которой украинцы собирают деньги на любые цели.

Так, в сервис добавлена возможность хранения чужих "Банок". Это позволит держать все важные "Банки" вместе, их не придется искать каждый раз.

Появилась возможность мониторинга прогресса сбора или вывести его как виджет. Есть возможность настраивать регулярные отчисления на предварительно выбранные "Банки".

Кроме того, услуга предоставляет возможность перевода по системе IBAN, что упростит сбор денег от бизнеса.

Что еще стоит знать

Напомним, Monobank имеет несколько функций, благодаря которым клиентам будет легче пользоваться услугами банка. А скрытые "фишки" приложения "Монобанк" помогут, например, отправлять валюту без комиссии.

Также мы писали, что государственный ПриватБанк предложил своим клиентам новую услугу. Теперь они могут получать переводы SWIFT в польских злотых и европейской валюте без комиссий через PKO Bank Polski SA.