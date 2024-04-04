Монобанк оновив вигляд мобільного застосунку — що нового

Мобільний застосунок Монобанк. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У мобільному застосунку фінустанови Монобанк здійснили редизайн. Клієнти зможуть вибрати візуал самостійно.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

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Гороховський зауважив, що на старті була тільки одна картка, тому дизайн створювали під неї.

"Запускаємо monobank 2.0 — редизайн програми Монобанк. На старті у нас була лише одна картка, тож дизайн замислювався саме під неї. А зараз у нас уже й різні карти, і ФОПи, і ще багато в планах. Тому що хочемо виготовляти нові продукти. І тому, що не звикли стояти на місці", — заявив він.

Співзасновник банку зазначив, що тепер клієнтам доступна нова можливість. Вони можуть самостійно вибрати, коли оновити дизайн програми та відкрити загальний випис усіх платіжних карток.

"Тепер можна відкрити загальний випис усіх карток, увійшовши вправо. І не треба кудись натискати, щоб переходити від карти до карти, бо все робиться свайпами. Крім того, користувачам нададуть вибір, коли саме оновлюватимуть дизайн — тому в розділі "Ще" з'явилася відповідна кнопка", — пояснив він.

Оскільки будь-які зміни можуть спровокувати критику, тому потім можна буде повернути старий дизайн за такою ж кнопкою в розділі "Ще". Водночас всі нові речі запроваджуватимуть виключно в новому дизайні, додав Гороховський.

Інші новації в Монобанку

Раніше Монобанк покращив роботу одного з важливих сервісів. Йдеться про послугу "Банка", завдяки якій українці збирають кошти на будь-які цілі.

Так, у сервіс додано можливість зберігання чужих "Банок". Це дозволить тримати всі важливі "Банки" разом, їх не доведеться шукати щоразу.

З'явилась змога здійснювати моніторинг прогресу збору чи вивести його як віджет. Є можливість налаштовувати регулярні відрахування на попередньо обрані "Банки".

Окрім того, послуга надає можливість здійснювати перекази за системою IBAN, що спростить збір грошей від бізнесу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Monobank є кілька функцій, завдяки яким клієнтам буде легше користуватися послугами банку. А приховані "фішки" застосунку "Монобанк" допоможуть, наприклад, відправляти валюту без комісії.

Також ми писали, що державний ПриватБанк запропонував своїм клієнтам нову послугу. Відтепер вони мають можливість отримувати перекази SWIFT у польських злотих та європейській валюті без комісій через PKO Bank Polski SA.