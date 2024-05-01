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Задержки в выплате пенсий до конца года — в правительстве рассказали о рисках

1 мая 2024 08:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Финансирование пенсий украинцев в 2024 году — в правительстве оценили риски
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В начале 2024 года в Украине своевременное финансирование пенсий и социальных выплат оказалось под угрозой из-за дефицита бюджетных средств и длительной неопределенности с утверждением помощи из Соединенных Штатов. В правительстве оценили риски по финансированию социальной сферы до конца года.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время телемарафона.

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Как отметил глава правительства, сейчас можно уверенно утверждать, что средства на пенсии и социальные выплаты будут в бюджете в полном объеме, а значит — будут выплачены гражданам. Он заверил, что власти выполнят свои обязанности перед украинскими гражданами в вопросе финансирования социальной сферы.

Также он выразил убеждение, что деньги на пенсионные и социальные выплаты найдутся не только в 2024-м, но и в 2025 году.

"Мы уверены, что в этом году и, честно говоря, уверены уже и в следующем году, мы точно профинансируем все социальные платежи. Все пенсии, субсидии… Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя и в полном объеме. Американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100%", — подчеркнул Шмыгаль.

Международная финансовая поддержка

Как известно, украинский бюджет наполняется из разных источников, в частности, благодаря внешней финансовой помощи.

В этом году в США задерживалось голосование за пакет помощи для Украины, однако в итоге Конгресс выделил Украине около 61 млрд долларов. Прямая бюджетная помощь от США предусмотрена в 7,85 млрд долларов. Однако, в отличие от предыдущих лет, эти средства будут предоставлены на условиях возврата.

По данным Министерства финансов, с начала полномасштабной войны Украина получила от международных партнеров 85,4 млрд долларов на покрытие финансирования расходов госбюджета.

С 2024 года партнеры перечислили 11,78 млрд долларов, а за предыдущие годы — 73,57 млрд долларов.

Львиную долю средств предоставляют следующие иностранные доноры:

  • Европейский Союз — 6,48 млрд долларов;
  • Япония — 2,13 млрд долларов;
  • Канада — 1,47 млрд долларов;
  • МВФ — 0,88 млрд долларов;
  • Британия — 0,52 млрд долларов.

Вместе с поступлениями от размещения ОВГЗ на внутреннем рынке, на финансирование бюджета в 2024 году на конец апреля было привлечено 15,6 млрд долларов.

 

пенсии бюджет международная помощь
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить доплату около 300 гривен. Речь идет о надбавках, назначаемых почетным донорам страны.

Также сообщалось, что в Украине на законодательном уровне изменили условия для начисления пенсионных выплат. В частности, увеличилось количество причин прекращения выплаты денег.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
выплаты
пенсии
ПФУ

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