Фінансування пенсій українців у 2024 році — в уряді оцінили ризики

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На початку 2024 року в Україні своєчасне фінансування пенсій та соціальних виплат опинилося під загрозою через дефіцит бюджетних коштів та тривалу невизначеність із затвердженням допомоги зі Сполучених Штатів. В уряді оцінили ризики у фінансуванні соціальної сфери до кінця року.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час телемарафону.

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Як зазначив очільник уряду, зараз можна впевнено стверджувати, що кошти на пенсії та соціальні виплати будуть у бюджеті у повному обсязі, а відтак — будуть виплачені громадянам. Він запевнив, що влада виконає свої обов’язки перед українськими громадянами у питанні фінансування соціальної сфери.

Також він висловив переконання, що гроші на пенсійні та соціальні виплати знайдуться не тільки 2024-го, а й 2025 року.

"Ми впевнені, що цього року і, чесно кажучи, впевнені вже й наступного року — ми точно профінансуємо всі соціальні платежі. Усі пенсії, субсидії… Все, що держава має виконати, ми виконуватимемо вчасно та в повному обсязі. Американська допомога дає нам впевненість у виконанні цих зобов’язань на 100%", — наголосив Шмигаль.

Міжнародна фінансова підтримка

Як відомо, український бюджет наповнюється з різних джерел, зокрема, завдяки зовнішній фінансовій допомозі.

Цьогоріч у США затримувалось голосування за пакет допомоги для України, проте у підсумку Конгрес виділив для України близько 61 млрд доларів. Пряма бюджетна допомога від США передбачена у 7,85 млрд доларів. Однак, на відміну від попередніх років ці кошти будуть надані на умовах повернення.

За даними Міністерства фінансів, від початку повномасштабної війни Україна отримала від міжнародних партнерів 85,4 млрд доларів на покриття фінансування видатків держбюджету.

З 2024 року партнери перерахували 11,78 млрд доларів, а за попередні роки — 73,57 млрд доларів.

Левову частку коштів надають такі іноземні донори:

Європейський Союз — 6,48 млрд доларів;

Японія — 2,13 млрд доларів;

Канада — 1,47 млрд доларів;

МВФ — 0,88 млрд доларів;

Британія — 0,52 млрд доларів.

Разом з надходженнями від розміщення ОВДП на внутрішньому ринку, на фінансування бюджету у 2024 році станом на кінець квітня було залучено 15,6 млрд доларів.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть оформити доплату у близько 300 гривень. Йдеться про надбавки, які призначають почесним донорам країни.

Також повідомлялося, що в Україні на законодавчому рівні змінили умови для нарахування пенсійних виплат. Зокрема, збільшилась кількість причин для припинення виплати грошей.