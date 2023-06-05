Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Задержки выплат переселенцам: в Минреинтеграции сделали важное заявление arrow

Задержки выплат переселенцам: в Минреинтеграции сделали важное заявление

5 июня 2023 12:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь переселенцам — что известно о расчете за май
Украинские переселенцы с чемоданами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о ситуации с выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). На днях сообщалось, что деньги переселенцам снова задерживают.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минреинтеграции.

Читайте также:

Расчет с переселенцами

Как отметили в ведомстве, задолженность по выплатам помощи ВПЛ за май 2023 года полностью погасили. Речь идет о таких фиксированных суммах помощи:

  • 2 тыс. грн — на взрослого человека;
  • 3 тыс.грн — на ребенка или для лиц с инвалидностью.

Соответствующую помощь получают исключительно переселенцы с регистрацией на оккупированных территориях, в "горячих точках". Список таких регионов ежемесячно утверждает Минреинтеграции.

Как отметила глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук, сейчас в областях готовят разные программы поддержки переселенцев.

"Должны не только соблюдать Стратегию ВПЛ, но и реагировать на новые вызовы. Ни один переселенец не может остаться без выплат и социального сопровождения", — подчеркнула глава ведомства.

В то же время, какая сумма была перечислена на покрытие выплат для переселенцев, в Минреинтеграции не назвали.

Ранее на очередном заседании Координационного штаба по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) премьер Денис Шмыгаль отметил необходимость немедленного решения вопроса долга.

Напомним, для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.

Также мы писали, что некоторые внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас