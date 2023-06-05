Помощь переселенцам — что известно о расчете за май

Украинские переселенцы с чемоданами. Фото: google.com

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о ситуации с выплатами внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). На днях сообщалось, что деньги переселенцам снова задерживают.

Об этом проинформировали в пресс-службе Минреинтеграции.

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Расчет с переселенцами

Как отметили в ведомстве, задолженность по выплатам помощи ВПЛ за май 2023 года полностью погасили. Речь идет о таких фиксированных суммах помощи:

2 тыс. грн — на взрослого человека;

3 тыс.грн — на ребенка или для лиц с инвалидностью.

Соответствующую помощь получают исключительно переселенцы с регистрацией на оккупированных территориях, в "горячих точках". Список таких регионов ежемесячно утверждает Минреинтеграции.



Как отметила глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук, сейчас в областях готовят разные программы поддержки переселенцев.



"Должны не только соблюдать Стратегию ВПЛ, но и реагировать на новые вызовы. Ни один переселенец не может остаться без выплат и социального сопровождения", — подчеркнула глава ведомства.

В то же время, какая сумма была перечислена на покрытие выплат для переселенцев, в Минреинтеграции не назвали.

Ранее на очередном заседании Координационного штаба по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) премьер Денис Шмыгаль отметил необходимость немедленного решения вопроса долга.

Напомним, для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.

Также мы писали, что некоторые внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.