Убытки энергоинфраструктуры от войны — в ДТЭК оценивают почти в 7 млрд

Энергосистема пережила 14 массированных ракетных атак

В ДТЭК оценили сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает проект UA War Infographics и поставщик энергии Yasno из группы ДТЭК.

Как пострадала энергосистема

Там рассказали, что украинская энергетическая система за год пережила 14 массированных ракетных атак, 17 атак ударными беспилотниками. Были нанесены 255 ударов по энергообъектам.

В результате атак разрушениям подверглись 90% ветровой генерации, 755 мощностей ТЭЦ, 44% — атомной генерации, 33% — блочных ТЭЦ, а также 30% — солнечной генерации.

"Но Россия не смогла выключить украинскую энергетику", — отмечается в сообщении.

К массированным ракетным атакам по критической инфраструктуре Украины россия прибегала осенью 2022 года. В качестве целей для крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе выбрали электрические станции, газодобывающие объекты, а также ряд трансформаторных подстанций.

На этом фоне во многих регионах начали выключать энергоснабжение, подачу воды и отопления от ТЭЦ.

Напомним, по оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.

Также мы писали, что на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.