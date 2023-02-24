Убытки энергоинфраструктуры от войны — в ДТЭК оценивают почти в 7 млрд

Ущерб энергоинфраструктуры от войны составил почти $7 млрд, — ДТЭК
В ДТЭК оценили сумму ущерба, нанесенного россией украинской энергоинфраструктуре. Речь идет о 6,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщает проект UA War Infographics и поставщик энергии Yasno из группы ДТЭК.
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Как пострадала энергосистема
Там рассказали, что украинская энергетическая система за год пережила 14 массированных ракетных атак, 17 атак ударными беспилотниками. Были нанесены 255 ударов по энергообъектам.
В результате атак разрушениям подверглись 90% ветровой генерации, 755 мощностей ТЭЦ, 44% — атомной генерации, 33% — блочных ТЭЦ, а также 30% — солнечной генерации.
"Но Россия не смогла выключить украинскую энергетику", — отмечается в сообщении.
К массированным ракетным атакам по критической инфраструктуре Украины россия прибегала осенью 2022 года. В качестве целей для крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе выбрали электрические станции, газодобывающие объекты, а также ряд трансформаторных подстанций.
На этом фоне во многих регионах начали выключать энергоснабжение, подачу воды и отопления от ТЭЦ.
Напомним, по оценкам экспертов проекта "россия заплатит", реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute, по итогам 2022 года по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий в Украине понесли прямые убытки в результате полномасштабного вторжения, начатого россией 24 февраля.
Также мы писали, что на послевоенное восстановление Украины может потребоваться от 350 до 700 млрд долларов. Также на это уйдет 5-15 лет. Такие подсчеты были озвучены в общественной организации Transparency International Ukraine для Ukrayina.pl.