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Зеленский подписал закон, который меняет назначение пенсий некоторым украинцам

12 апреля 2023 15:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — Зеленский подписал закон о назначении выплат гражданам с ВТО
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, который устанавливает назначение пенсий жителям временно оккупированных территорий (ТОТ) и территорий, где ведутся боевые действия, независимо от срока обращения за пенсией. Речь идет о законопроекте №2981-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Детали закона

Законопроект, вносящий изменения в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" о назначении пенсии лицам, проживающим на временно оккупированной территории или на территории, на которой ведутся боевые действия", парламент принял 20 марта этого года.

Документ призван обеспечить реализацию гражданами права на пенсионное обеспечение во время военного положения.

Учитывая то, что отделения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) не могут функционировать на временно оккупированных территориях, а через портал е-услуг ПФУ граждане не могут подать заявление и документы в связи с отсутствием интернета и мобильной связи, документ предлагает назначать пенсию по возрасту и по инвалидности лицам, проживающим на указанных территориях, независимо от срока обращения за пенсией. Такая норма будет действовать на период действия военного положения и в течение трех месяцев после прекращения или отмены.

Закон распространяется также на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или на территориях, где велись боевые действия, и оставивших их.

Согласно ему, пенсию будут назначать:

  • по возрасту — с даты, наступающей за днем достижения пенсионного возраста;
  • в связи с инвалидностью — с даты установления инвалидности;
  • в связи с потерей кормильца — от даты, наступающей за днем смерти кормильца;
  • за выслугу лет — с даты, следующей за днем увольнения с работы, однако не ранее 24 февраля 2022 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в июле 2023 года ожидается очередное повышение выплат для еще одной категории пенсионеров. Пенсии должны повыситься почти на 20%.

Ранее Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал о деталях финансирования пенсий в марте текущего года, когда была проведена масштабная индексация выплат. Украинцам в этом месяце направили 57,6 млрд гривен.

Также мы писали, что на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

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