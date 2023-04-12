Пенсії в Україні — Зеленський підписав закон щодо призначення виплат громадянам з ТОТ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт закону, що встановлює призначення пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій (ТОТ) та територій, де ведуться бойові дії, незалежно від терміну звернення за пенсією. Йдеться про законопроєкт №2981-ІХ.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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Деталі закону

Законопроєкт, що вносить зміни до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії", парламент ухвалив 20 березня цього року.

Документ покликаний забезпечити реалізацію громадянами права на пенсійне забезпечення під час воєнного стану.

З огляду на те, що відділення Пенсійного фонду України (ПФУ) не можуть функціонувати на тимчасово окупованих територіях, а через портал е-послуг ПФУ громадяни не можуть подати заяву та документи немає можливості у зв’язку із відсутністю інтернету та мобільного зв’язку, документ пропонує призначати пенсію за віком та по інвалідності особам, які проживають на зазначених територіях, незалежно від терміну звернення за пенсією. Така норма діятиме на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Закон поширюється також на громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях чи на територіях, де велися бойові дії, та залишили їх.

Згідно з ним, пенсію призначатимуть:

за віком — з дати, що настає за днем досягнення пенсійного віку;

у зв’язку з інвалідністю — з дати встановлення інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника — від дати, що настає за днем смерті годувальника;

за вислугу років — з дати, наступної за днем звільнення з роботи, проте не раніше 24 лютого 2022-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у липні 2023 року очікується чергове підвищення виплат для ще однієї категорії пенсіонерів. Пенсії мають підвищитися майже на 20%.

Раніше Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у березні поточного року, коли була проведена масштабна індексація виплат. Українцям цього місяця спрямували 57,6 млрд гривень.

Також ми писали, що на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.