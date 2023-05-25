"Земельный" налог: какие сроки и кого освободили от уплаты в 2023 году
Украинцам, имеющим землю и постоянным землепользователям, нужно платить за нее налоги. Однако и здесь существуют исключения.
Об этом говорится на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
Ставки "земельного" налога
Ставки такого налога различаются в зависимости от решения местных властей и их устанавливают в размере не более 3% от нормативной денежной оценки:
- не более 1% — для земель общего пользования;
- от 0,3% до 1% — для с/х угодий;
- не более 0,1% — для лесных земель.
Ставка налога на земли без нормативной денежной оценки устанавливается в размере:
- до 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по региону;
- 0,3% - 5% — для сельскохозяйственных угодий;
- не более 0,1% — для лесных земель.
Кто освобожден от уплаты налога
Некоторым владельцам земли не нужно платить налог за земельный участок. Речь идет о:
- лицах с инвалидностью первой и второй группы;
- гражданах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
- пенсионерах (по возрасту);
- ветеранах войны и лиц, подпадающих под действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- лицах, признанных законом, пострадавшими из-за аварии на ЧАЭС.
В то же время не взимают налог с одного земельного участка по каждому виду использования в следующих граничных рамках для:
- личного сельского хозяйства, если участок не больше 2 гектаров;
- под строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в пгт — до 0,15 га, в городах — до 0,10;
- индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
- строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;
- ведение садоводства — до 0,12 га.
Начисляют земельный налог налоговые органы (по месту нахождения земельного участка) индивидуально для каждого гражданина на основе данных Государственного земельного кадастра.
Во время военного положения не начисляют налог для:
- земельных участков (доли (паи), которые расположены на территориях, где ведутся (велись) боевые действия;
- земельных участков на территориях, оккупированных Россией;
- земельных участков (земельные частицы (паи)), которые определены как загрязненные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.
Список таких территорий утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Сроки уплаты налога
Владельцам земли и землепользователям нужно уплачивать земельный налог с даты возникновения права собственности на земельный участок, а в случае прекращения права собственности, то уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности.
Земельный налог нужно уплатить в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.
Напомним, в Украине за время функционирования рынка земли с июля 2021 года существенно повысилась стоимость одного гектара. Также фиксируют рост спроса.
Также мы писали, что в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.