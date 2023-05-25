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"Земельный" налог: какие сроки и кого освободили от уплаты в 2023 году

25 мая 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Земельный налог — какие сроки и кого освободили от уплаты в 2023 году
С/х техника во время посевной. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам, имеющим землю и постоянным землепользователям, нужно платить за нее налоги. Однако и здесь существуют исключения.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

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Ставки "земельного" налога

Ставки такого налога различаются в зависимости от решения местных властей и их устанавливают в размере не более 3% от нормативной денежной оценки:

  • не более 1% — для земель общего пользования;
  • от 0,3% до 1% — для с/х угодий;
  • не более 0,1% — для лесных земель.

Ставка налога на земли без нормативной денежной оценки устанавливается в размере:

  • до 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по региону;
  • 0,3% - 5% — для сельскохозяйственных угодий;
  • не более 0,1% — для лесных земель.

Кто освобожден от уплаты налога

Некоторым владельцам земли не нужно платить налог за земельный участок. Речь идет о:

  • лицах с инвалидностью первой и второй группы;
  • гражданах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
  • пенсионерах (по возрасту);
  • ветеранах войны и лиц, подпадающих под действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • лицах, признанных законом, пострадавшими из-за аварии на ЧАЭС.

В то же время не взимают налог с одного земельного участка по каждому виду использования в следующих граничных рамках для:

  • личного сельского хозяйства, если участок не больше 2 гектаров;
  • под строительство и обслуживание жилого дома, хозяйственных построек и сооружений (приусадебный участок): в селах — до 0,25 га, в пгт — до 0,15 га, в городах — до 0,10;
  • индивидуального дачного строительства — до 0,10 га;
  • строительства индивидуальных гаражей — до 0,01 га;
  • ведение садоводства — до 0,12 га.

Начисляют земельный налог налоговые органы (по месту нахождения земельного участка) индивидуально для каждого гражданина на основе данных Государственного земельного кадастра.

Во время военного положения не начисляют налог для:

  • земельных участков (доли (паи), которые расположены на территориях, где ведутся (велись) боевые действия;
  • земельных участков на территориях, оккупированных Россией;
  • земельных участков (земельные частицы (паи)), которые определены как загрязненные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения.

Список таких территорий утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сроки уплаты налога

Владельцам земли и землепользователям нужно уплачивать земельный налог с даты возникновения права собственности на земельный участок, а в случае прекращения права собственности, то уплачивается за фактический период пребывания земли в собственности.

Земельный налог нужно уплатить в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Напомним, в Украине за время функционирования рынка земли с июля 2021 года существенно повысилась стоимость одного гектара. Также фиксируют рост спроса.

Также мы писали, что в Украине в 2023 году некоторых граждан освободили от уплаты налога за землю. Речь идет о части владельцев земельных участков и фермеров.

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