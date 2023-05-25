Земельний податок — які терміни та кого звільнили від сплати у 2023-му

С/г техніка під час посівної. Фото: Freepik

Українцям, які мають землю, та постійним землекористувачам потрібно сплачувати за неї податки. Однак і тут існують винятки.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

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Ставки "земельного" податку

Ставки такого податку різняться залежно від рішення місцевої влади і їх встановлюють у розмірі не більше 3% від нормативної грошової оцінки:

не більше 1% — для земель загального користування;

від 0,3% до 1% — для с/г угідь;

не більше 0,1% — для лісових земель.

Ставку податку на землі без нормативної грошової оцінки встановлюють у розмірі:

до 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по регіону;

0,3%- 5% — для сільськогосподарських угідь;

не більше 0,1% — для лісових земель.

Хто звільнений від сплати податку

Деяким власникам землі не потрібно платити податок за земельну ділянку. Йдеться про:

осіб з інвалідністю першої та другої групи;

громадян, які мають троє і більше неповнолітніх дітей;

пенсіонерів (за віком);

ветеранів війни та осіб, які підпадають під дію закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

осіб, визнаним законом, постраждалими через аварію на ЧАЕС.

Водночас не стягують податок з однієї земельної ділянки за кожним видом використання в таких граничних рамках для:

особистого сільського господарства, якщо ділянка не більша 2 гектарів;

під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка): в селах — до 0,25 га, в смт — до 0,15 га, в містах — до 0,10;

індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

будівництва індивідуальних гаражів — до 0,01 га;

ведення садівництва — до 0,12 га.

Нараховують земельний податок податкові органи (за місцем розташування земельної ділянки) індивідуально для кожного громадянина на основі даних Державного земельного кадастру.

Під час воєнного стану не нараховують податок для:

земельних ділянок (частки (паї), які розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії;

земельних ділянок на територіях, окупованих Росією;

земельних ділянок (земельні частки (паї), які визначені як забруднені вибухонебезпечними предметами та/або на яких є фортифікаційні споруди.

Список таких територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Терміни сплати податку

Власникам землі та землекористувачам потрібно сплачувати земельний податок з дати виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права власності, то сплачується за фактичний період перебування землі у власності.

Земельний податок потрібно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Нагадаємо, в Україні за час функціонування ринку землі, з липня 2021 року, суттєво підвищилась вартість одного гектара. Також фіксують зростання попиту.

Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.