"Земельний" податок: які терміни та кого звільнили від сплати у 2023-му
Українцям, які мають землю, та постійним землекористувачам потрібно сплачувати за неї податки. Однак і тут існують винятки.
Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства юстиції України.
Ставки "земельного" податку
Ставки такого податку різняться залежно від рішення місцевої влади і їх встановлюють у розмірі не більше 3% від нормативної грошової оцінки:
- не більше 1% — для земель загального користування;
- від 0,3% до 1% — для с/г угідь;
- не більше 0,1% — для лісових земель.
Ставку податку на землі без нормативної грошової оцінки встановлюють у розмірі:
- до 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по регіону;
- 0,3%- 5% — для сільськогосподарських угідь;
- не більше 0,1% — для лісових земель.
Хто звільнений від сплати податку
Деяким власникам землі не потрібно платити податок за земельну ділянку. Йдеться про:
- осіб з інвалідністю першої та другої групи;
- громадян, які мають троє і більше неповнолітніх дітей;
- пенсіонерів (за віком);
- ветеранів війни та осіб, які підпадають під дію закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- осіб, визнаним законом, постраждалими через аварію на ЧАЕС.
Водночас не стягують податок з однієї земельної ділянки за кожним видом використання в таких граничних рамках для:
- особистого сільського господарства, якщо ділянка не більша 2 гектарів;
- під будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка): в селах — до 0,25 га, в смт — до 0,15 га, в містах — до 0,10;
- індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;
- будівництва індивідуальних гаражів — до 0,01 га;
- ведення садівництва — до 0,12 га.
Нараховують земельний податок податкові органи (за місцем розташування земельної ділянки) індивідуально для кожного громадянина на основі даних Державного земельного кадастру.
Під час воєнного стану не нараховують податок для:
- земельних ділянок (частки (паї), які розташовані на територіях, де ведуться (велися) бойові дії;
- земельних ділянок на територіях, окупованих Росією;
- земельних ділянок (земельні частки (паї), які визначені як забруднені вибухонебезпечними предметами та/або на яких є фортифікаційні споруди.
Список таких територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Терміни сплати податку
Власникам землі та землекористувачам потрібно сплачувати земельний податок з дати виникнення права власності на земельну ділянку, а у разі припинення права власності, то сплачується за фактичний період перебування землі у власності.
Земельний податок потрібно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.
Нагадаємо, в Україні за час функціонування ринку землі, з липня 2021 року, суттєво підвищилась вартість одного гектара. Також фіксують зростання попиту.
Також ми писали, що в Україні у 2023 році деяких громадян звільнили від сплати податку за землю. Йдеться про частину власників земельних ділянок та фермерів.