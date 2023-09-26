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Зерно в Украине может подешеветь: какие последствия продления эмбарго на украинский агроэкспорт в ЕС

26 сентября 2023 23:10
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Какие последствия будет иметь продление запрета на украинский агроэкспорт в ЕС
Украинское зерно. Фото: УНИАН
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Следствием потери украинскими сельхозпроизводителями возможностей экспорта продукции станет падение цен на внутреннем рынке и финансовые потери фермеров.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказал замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

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В то же время, отмечает эксперт, в выигрыше окажутся животноводы из-за удешевления кормовой базы.

Что дальше

Вероятно, прогнозирует ученый, ситуация будет стимулировать развитие внутренней переработки зерна, прежде всего на фураж.

По данным аграриев, урожай 2023 года, вопреки прогнозам, оказался весьма неплохим. Итак, вопрос сбыта встанет остро, ведь элеваторы еще не освобождены от прошлогоднего урожая, напоминает собеседник Новини.LIVE.

Смягчить проблему может восстановление коммерческого судоходства по коридорам, которые сейчас тестируют первые суда, а также интенсификация использования портов Дунайского кластера. Оба варианта нуждаются в военных решениях по защите от российских атак.

"Учитывая глобальную экономическую важность вопроса, можно предположить, что Украина получит приоритетную международную поддержку в этой защите", — прогнозирует Ярослав Жалило.

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Напомним, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

6 сентября на встрече с Европейской Комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

Украинское зерно
Сбор урожая зерновых. Фото: google.com

Уже 12 сентября Совет министров Польши призвал Еврокомиссию продлить после 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех видов сельскохозяйственной продукции.

А 14 сентября Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Вместе с тем Польша и Венгрия заявили, что продлят запрет на импорт украинского зерна.

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Впоследствии Болгария заявила, что хочет запретить импорт украинского подсолнечника.

В настоящее время Еврокомиссия раздумывает, защищать ли страны ЕС в "зерновом конфликте" с Украиной.

Тем временем Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Конфликт продолжается.
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О том, чего будет стоить Украине продление запрета на агроэкспорт в ЕС и выиграет ли от этого Европа, читайте в эксклюзивном материале от Новини.LIVE.

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