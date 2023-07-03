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"Зерновая инициатива": ЕС планирует снять санкции с российского финучреждения

3 июля 2023 09:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зерновая инициатива - ЕС идет на уступки РФ
Инспекция судов с зерном в Босфоре. Фото: tcsavunma/twitter
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Европейском Союзе готовы пойти на уступки России ради защиты договора по черноморскому зерну. Речь идет о согласии на создание подсанкционному финучреждению "Россельхозбанк" дочерней компании, которую подключат к SWIFT.

Об этом информирует издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о частичном снятии санкций с РФ

Как отмечает издание, решение о частичном ослаблении санкций направлено на защиту "зернового соглашения", что позволит Украине в дальнейшем экспортировать агропродукты на международные рынки.

Согласно плану Москвы, озвученному на переговорах при посредничестве Организации Объединенных Наций (ООН), это позволит подразделению финучреждения осуществлять платежи, связанные с экспортом зерна.

Новое подразделение получит разрешение пользоваться глобальной системой обмена финансовыми уведомлениями SWIFT, закрытой для крупных банков РФ после начала войны в Украине.

Россия также требует возобновить поставки сельскохозяйственной техники, запчастей, снять ограничения на страхование, а также перестрахование.

Угрозы для "зернового соглашения"

Год назад ООН и Турция заявили о посредничестве в рамках Черноморской зерновой инициативы с Россией и Украиной, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис, усугубленный вторжением РФ и блокадой морских портов в Черном море.

Кремль пригрозил не пролонгировать договор после 18 июля в случае невыполнения ряда требований, в частности, устранения препятствий для поставок зерна и удобрений. РФ требует возобновления экспорта аммиака по трубопроводу по территории Украины в черноморский морпорт "Одесса", который простаивает уже год.

Напомним, Россия фактически тормозит экспорт зерна из Украины, несмотря на действующее зерновое соглашение.

На днях президент Украины выразил ожидание, что Европейский Союз с 15 сентября отменит ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. По его словам, это важно для Украины.

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