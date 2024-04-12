Помощь украинцам — в шести регионах доступны выплаты по 3,6 тыс. грн

Жителям шести регионов выплатят по 3,6 тыс. грн — кто получит помощь
Жители шести областей Украины могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Регистрация на денежные выплаты в размере 3,6 тыс. грн уже началась.
Об этом сообщает портал Dopomoha-Info.
Где доступна финпомощь в 3,6 тыс. грн
Материальная помощь от Эстонского совета по делам беженцев направлена на закрытие базовых потребностей граждан. Она доступна в следующих областях:
- Запорожская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Николаевская.
Одним из условий участия в программе является пребывание в указанных регионах на момент обращения. Она преимущественно ориентирована на поддержку тех домохозяйств, которые испытывают финансовые затруднения.
Размер материальной помощи составляет 3,6 тыс. гривен в месяц для каждого члена домохозяйства. Ее будут выплачивать в течение трех месяцев. Средства предоставят на основные потребности: продукты питания, временное жилье, гигиенические средства.
Кто из украинцев имеет право на выплаты
По условиям программы граждане должны принадлежать к уязвимым категориям населения. Речь идет в основном о таких группах:
- семьи с детьми, которую возглавляет одинокая мать/одинокий отец;
- семьи, где женщина выступает как единственный кормилец;
- семьи с беременными женщинами;
- семьи с тремя и более детьми до 18 лет,
- семьи с детьми младше двух лет;
- семьи с лицами с инвалидностью первой и второй группы;
- семьи с лицами, у которых тяжелые болезни и нуждаются в дорогостоящем лечении;
- семьи, состоящие исключительно из пожилых людей (60 лет и старше);
- семьи, у которых полностью или частично разрушено жилье;
- семьи, члены которых были ранены или погибли из-за активных боевых действий.
Все вышеперечисленные категории уязвимости должны подтверждаться соответствующими документами. Организаторы отмечают, что именно принадлежность к уязвимой группе — определяющее условие для участия в программе. Однако это не гарантирует автоматического получения финансовой помощи. Граждан будут проверять по реестрам, действительно ли нуждаются в финансировании.
Как зарегистрироваться на помощь
Граждане могут обратиться на горячую линию Эстонского совета по делам беженцев с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по телефону:
- 0 738 617 998;
Также можно подать запрос онлайн по ссылке.
Кроме того, можно подать заявление повторно на получение многоцелевой финансовой помощи. Однако не ранее, чем через полгода после получения предыдущей выплаты, а также если семья имеет изменение своего статуса уязвимости на момент повторного обращения.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что ветераны и внутренне перемещенные лица могут получить финансовую помощь в рамках программы EU4Youth. Речь идет о предоставлении грантов в 6 тыс. евро, если человек будет отвечать определенным условиям.
Также мы писали, что гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.
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