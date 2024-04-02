Помощь ВПЛ — в Украине изменили правила для переселенцев с апреля

Украинские переселенцы. Фото: biz.today.ua

В апреле 2024 года заработали изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Они направлены на усиление гарантий правовой и социальной защиты.

Об этом говорится в материалах правительства.

Читайте также:

Изменения в выплатах для переселенцев с апреля

Весной большинству переселенцев отменили ежемесячные выплаты на проживание. Возвратить денежную помощь все еще возможно для некоторых граждан, подав специальное заявление. Срок подачи продлили до 30 апреля 2024 года.

Среди условий, при которых вернут средства: переселенцы являются трудоспособными, не ухаживающими за детьми или лицами с инвалидностью, в течение двух месяцев после назначения помощи, обязаны получить доход самостоятельно. Для этого нужно:

стать на учет в Госцентре занятости;

зарегистрироваться как физлицо-предприниматель;

получить ваучер для обучения;

оформить грант на создание/развитие бизнеса.

В апреле продолжат выплаты для граждан, которые не могут работать. А именно:

пенсионеры, на 1.01. 2024 года имеют пенсию менее 9,4 тыс. грн;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, люди из их числа моложе 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители;

лица с инвалидностью первой или второй группы, дети с инвалидностью или тяжелыми болезнями в возрасте до 18 лет.

Также правительство расширило предварительный список категорий переселенцев, которым продолжат выплаты средств на проживание:

в частности, помощь еще шесть месяцев смогут получить семьи с детьми до 14 лет, не имеющие возможности ходить в сады и школы или же обучение проходит офлайн и онлайн, из-за чего родители не могут работать;

помощь будут получать семьи с детьми до 14 лет, проживающие в зоне активных или возможных боевых действий.

Размер госвыплат для переселенцев составляет 2 тыс. гривен для взрослых и 3 тыс. гривен для детей и людей с инвалидностью.

Изменения в праве на жилье для ВПЛ

Также правительство запретило выселять из временного жилья внутренне перемещенных лиц из уязвимых категорий. Кабмин внес изменения в постановление от 29 апреля 2022 года.

Согласно им, некоторые категории ВПЛ будут иметь дополнительные гарантии. Таких лиц не смогут выселять из временного жилья в период военного положения и в течение полугода после завершения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Херсонской области граждане могут получить дополнительную денежную помощь. Речь идет о средствах на оздоровление детей.

Также мы писали, что в Эстонском совете по делам беженцев в Украине (ERC Ukraine) объявили старт регистрации на новую денежную помощь . Выплаты доступны в трех областях страны.