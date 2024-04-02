Допомога ВПО — в Україні змінили правила для переселенців з квітня

Українські переселенці. Фото: biz.today.ua

У квітні 2024 року запрацювали зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Вони спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту.

Про це йдеться у матеріалах уряду.

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Зміни у виплатах для переселенців з квітня

Навесні більшості переселенців скасували щомісячні виплати на проживання. Повернути грошову допомогу все ще можливо для деяких громадян, за умови подання спеціальної заяви. Термін подачі продовжили до 30 квітня 2024 року.

Серед умов, за яких повернуть кошти: переселенці є працездатними, які не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, упродовж двох місяців після призначення допомоги, зобов'язані отримати дохід самостійно. Для цього потрібно:

стати на облік у Держцентрі зайнятості;

зареєструватися як фізособа-підприємець;

отримати ваучер на навчання;

оформити грант на створення/розвиток бізнесу.

У квітні продовжать виплати для громадян, які не можуть працювати. А саме:

пенсіонери, які на 1.01. 2024 року мають пенсію меншу за 9,4 тис. грн;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, люди з їх числа, яким менше 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки;

особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю або з тяжкими хворобами віком до 18 років.

Також уряд розширив попередній список категорій переселенців, яким продовжать виплати коштів на проживання:

зокрема, допомогу ще шість місяців зможуть отримати родини з дітьми до 14 років, які не мають змоги ходити в садки та школи або ж навчання відбувається офлайн та онлайн, через що батьки не можуть працювати;

допомогу отримуватимуть родини з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій.

Розмір держвиплат для переселенців становить 2 тис. гривень для дорослих та 3 тис. гривень для дітей й людей з інвалідністю.

Зміни у праві на житло для ВПО

Також уряд заборонив виселяти з тимчасового житла внутрішньо переміщених осіб із вразливих категорій. Кабмін вніс зміни до постанови від 29 квітня 2022 року.

Згідно з ними, деякі категорії ВПО матимуть додаткові гарантії. Таких осіб не зможуть виселяти з тимчасового житла у період воєнного стану і протягом пів року після завершення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Херсонській області громадяни можуть отримати додаткову грошову допомогу. Йдеться про кошти на оздоровлення дітей.

Також ми писали, що в Естонській раді у справах біженців в Україні (ERC Ukraine) оголосили старт реєстрації на нову грошову допомогу. Виплати доступні у трьох областях країни.