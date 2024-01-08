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Жилищные субсидии для студентов — какие условия в 2024 году

8 января 2024 07:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — какие условия для студентов в 2024 году
Коммунальные платежки. Фото: Kyivgaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине жилищные субсидии предоставляют на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Какие условия оформления субсидии в 2024 году

Как отмечается, студенты дневной формы обучения, проживающие в общежитии могут оформить жилищную субсидию. На ее оказание влияют:

  • фактический размер стипендии;
  • социальные выплаты (алименты, выплаты по инвалидности, пенсии по потере кормильца).

Также назначение субсидии зависит от:

  • наличия транспорта, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет;
  • покупки или получения права собственности на квартиру (дом), земельного участка, транспорта;
  • покупки стройматериалов и других товаров долгосрочного потребления;
  • оплаты услуг за год перед обращением на сумму, равную 50 тыс. грн.

Предоставление помощи на оплату коммунальных за проживание в общежитии:

  • рассчитывают на отопительный (1 октября — 30 апреля) и неотапливаемый периоды (1 мая — 30 сентября);
  • назначают с месяца представление заявления и пакет документов;
  • рассчитывают из среднемесячного дохода студента за установленный законодательством период.

Жилищную субсидию за проживание нужно продлевать каждые полгода.

Также платить за общежитие нужно до 10 числа каждого месяца.

Если у студента долг за оплату проживания в общежитии, субсидию не назначают.

Куда обращаться и какие необходимы документы

Чтобы оформить помощь на оплату коммунальных услуг, необходимо предоставить следующий пакет документов:

  • заявление о назначении субсидии по форме, установленной Министерством соцполитики;
  • оригиналы документов паспорта и кода;
  • декларацию о доходах и расходах — для бюджетников справку в бухгалтерии (если нет стипендии — справку с нулевым доходом);
  • справку об обучении;
  • договор аренды (если есть прописка — не требуется); если не прописан, то заверенную в канцелярии копию;
  • справку с паспортного стола о составе семьи и размере платежей за коммунальные услуги (справку о том, что нет долга, если студент не на первом курсе);

В то же время бланки для оформления жилищной субсидии на общежитие можно получить в профкоме студентов учебного заведения.

Заявление и декларацию можно подать лично в департаменте соцзащиты населения или на официальном сайте Минсоцполитики.

Что еще стоит знать

Напомним, ряд граждан в Украине имеют право на получение субсидий, которые, например, помогают с оплатой коммунально-жилищных услуг. Впрочем, некоторые украинцы также могут и потерять свои выплаты в 2024 году или вообще не получить субсидию.

Также мы писали о том, что государство гарантирует предоставление помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто не имеет достаточного дохода. Некоторые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны и уехать за пределы страны, поэтому эксперты сферы социальной защиты рассказали, как выезд за границу повлияет на помощь.

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