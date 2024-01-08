Субсидії в Україні — які умови для студентів у 2024 році

Комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz

В Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Які умови оформлення субсидії у 2024 році

Як зазначається, студенти денної форми навчання, які проживають у гуртожитку, можуть оформити житлову субсидію. На її надання впливають:

фактичний розмір стипендії;

соціальні виплати (аліменти, виплати з інвалідності, пенсії по втраті годувальника).

Також призначення субсидії залежить від:

наявності транспорту, з дати випуску якого минуло менше п’яти років;

купівлі чи набуття права власності на квартиру (будинок), земельної ділянки, транспорту;

купівлі будматеріалів та інших товарів довгострокового вжитку;

оплати послуг упродовж року перед зверненням на суму, яка дорівнює 50 тис. грн.

Надання допомоги на оплату комунальних за проживання у гуртожитку:

розраховують на опалювальний (1 жовтня — 30 квітня) та неопалювальний періоди (1 травня — 30 вересня);

призначають з місяця подання заяви та пакета документів;

розраховують на підставі середньомісячного доходу студента за встановлений законодавством період.

Житлову субсидію за проживання потрібно подовжувати кожні пів року.

Також сплачувати за гуртожиток треба до 10 числа кожного місяця.

Якщо студент має борг за оплату проживання в гуртожитку, субсидію не призначають.

Куди звертатися та які необхідні документи

Щоб оформити допомогу на оплату комунальних послуг, необхідно надати такий пакет документів:

заяву про призначення субсидії за формою, встановленою Міністерством соцполітики;

оригінали документів паспорта та коду;

декларацію про доходи та витрати — для бюджетників довідку в бухгалтерії (якщо немає стипендії — довідку з нульовим доходом);

довідку про навчання;

договір оренди (якщо є прописка — не потрібно); якщо не прописаний, то завірену в канцелярії копію;

довідку з паспортного столу про склад родини та розмір платежів за комунальні послуги (довідку про те, що немає боргу, якщо студент не на першому курсі);

Водночас, бланки для оформлення житлової субсидії на гуртожиток можна отримати у профкомі студентів навчального закладу.

Заяву та декларацію можна також подати особисто в департаменті соцзахисту населення чи на офіційному сайті Мінсоцполітики.

Що ще варто знати

Нагадаємо, низка громадян в Україні має право на отримання субсидій, які, наприклад, допомагають з оплатою комунально-житлових послуг. Втім, дехто з українців також може і втратити свої виплати у 2024 році або взагалі не отримати субсидію.

Також ми писали про те, що держава гарантує надання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг тим, хто не має достатньо доходу. Дехто був змушений залишити свою оселю через війну та виїхати за межі країни, тому експерти сфери соціального захисту розповіли, як виїзд за кордон вплине на допомогу.