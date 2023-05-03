Субсидии существенно урежут — в ПФУ дали объяснение

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили об уменьшении размеров жилищных субсидий, которые выплатят в мае за апрель. Суммы уменьшатся, потому что завершился отопительный сезон.

Об этом проинформировали в пресс-центре ПФУ.

Читайте также:

Расчет жилищной субсидии

Как отметили в пресс-службе, размер субсидии на покрытие оплаты жилищно-коммунальных услуг рассчитывают в апреле и октябре, учитывая продолжительность отопительного сезона — с 16 октября 2022 по 15 апреля 2023 включительно.

"Это значит, что в апреле субсидия, которая будет выплачиваться в мае, рассчитана на все полученные услуги, в том числе за 15 дней на услуги по отоплению", — отмечают в ведомстве.

На неотапливаемый период — с 1 мая по 30 сентября 2023 года — в Пенсионном фонде рассчитывают субсидии автоматически для подавляющего большинства потребителей, которые имели право на нее во время отопительного сезона. Однако при условии, что за это время не было изменений в имущественном состоянии или составе семьи. Если изменения были, то получатели субсидий должны предоставить в течение 30 дней в территориальные органы Фонда документы с такими сведениями.

Переназначение субсидии

При оформлении субсидии необходимо будет предоставить все коммунальные платежки, подтверждающие отсутствие задолженности. Если потребителю коммунуслуг отказали в предоставлении жилищной субсидии, он может подать еще одно заявление. В нем должны быть указаны услуги, по которым отсутствует задолженность по оплате.

Также должники могут получить субсидию, если заключат договор о реструктуризации долга. Необходимо заключить с поставщиками коммунальных услуг договора о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной оплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в конце апреля 2023 года истек срок действия годовых договоров на поставку природного газа бытовым потребителям от газоснабжающих компаний. Впрочем, газсбыты в мае обновили цены.

Также мы писали, Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.