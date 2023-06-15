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Жилищные субсидии на оккупированных территориях: это очень важно знать

15 июня 2023 06:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии на оккупированных территориях — что важно знать
Женщина пенсионного возраста в сельской местности. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинская власть предоставляет пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг даже жителям территорий, находящихся во временной оккупации. Денежные средства поступают на банковские счета, однако есть определенные трудности.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Субсидии на оккупированных территориях

По словам главы ведомства, власти не прекращают выплаты жилищных субсидий гражданам, оказавшимся на оккупированных врагом территориях страны. В законодательстве прописан порядок таких выплат, ведь они производятся при особых военных условиях. Субсидии монетизированы, поэтому средства поступают на карты граждан.

"У нас есть постановление, предусматривающее определенный алгоритм... Продолжаем платить даже для тех людей, которые в оккупации, чтобы они могли выжить в тех условиях, в которых они есть", — отметила Жолнович.

Поскольку у жителей оккупированных населенных пунктов нет возможности обновить данные о своей коммуналке, размер субсидий рассчитывают на основе данных предыдущего года.

Верификация субсидий

Также министр предупредила, что с июля проведут масштабную верификацию жилищных субсидий. Ее сделают максимально автоматической, поэтому украинцы не испытают неудобств по поводу таких проверок.

Верификацию проводят ежегодно, но в этом году ожидается более усиленный вариант, ведь будут сверены данные из таких госреестров:

  • реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд;
  • реестр Государственной налоговой службы;
  • реестр Миграционной службы;
  • реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Кроме того, для решения этой задачи к ряду ведомств решили приобщить и Министерство цифровой информации.

Жолнович пояснила, что поскольку в бюджете не хватает денег и государство рассчитывает только на международную помощь, проведут тотальную проверку субсидиантов. После чего помощь в дальнейшем будут получать исключительно те, кто действительно в этом нуждается.

Напомним, украинцам, желающим получать помощь в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период года, нужно поспешить с подачей заявлений. Это можно сделать до конца июня этого года.

Также мы писали, что на фоне обновления тарифов сохранили "ночной тариф", благодаря которому украинцы могут экономить на оплате. Такая возможность есть у владельцев двухзонных счетчиков.

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