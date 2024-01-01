Субсидии в 2024 году — кого будут массово лишать помощи

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жилищные субсидии в Украине назначаются гражданам, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают 15% от среднемесячного общего дохода семьи. В то же время, существует риск, что некоторые могут потерять такую государственную помощь в 2024 году.

Об этом сообщают представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Когда начнут массово отменять субсидии

Как отмечают в ПФУ, выплаты начнут массово отменять из-за долгов за коммунальные услуги, которые продолжают накапливать украинцы.

В частности, по данным компании YASNO, на начало года общая сумма задолженности только столичных потребителей за электроэнергию составляет 1 млрд гривен. Из этого количества 130 тысяч семей имеют долг за три месяца.

Большинство из них (100 тысяч домохозяйств) продолжают потреблять ресурс ежемесячно до 250 кВт-ч. Еще 19 тыс. должников — 250-500 кВт-ч, семь тысяч — более 500 кВт-ч. Во время зимы платежная дисциплина граждан только усугубляется.

Также лишатся субсидии, если неправильно указан уровень доходов, больших расходов, которые говорят об отсутствии необходимости в госпомощи и других причин. Чтобы избежать таких ситуаций, нужно своевременно уведомлять Пенсионный фонд об имущественных изменениях.

Если в семье, получающей субсидию, произошли изменения, важно подать специальное заявление в ПФУ и дождаться результатов проверки, которая продлится до 30 календарных дней. Некоторые изменения, о которых необходимо сообщать, включают в себя:

смену места жительства;

дополнительный доход;

изменение состава семьи;

получение наследства;

имущественные изменения;

покупку автомобиля;

пребывание за границей в течение более 60 дней;

валютные операции более чем на 50 тыс. грн.

Больше о субсидиях

Напомним, в Украине из-за существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги ожидают роста количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. По результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.