Жилищные субсидии — что нужно знать украинцам, арендующим жилье

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине даже на фоне сложной экономической ситуации гражданам выплачивают, кроме соцпомощи, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ее можно оформить даже арендующим жилье.

Об этом рассказали в одном из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Переназначение субсидий

Как отмечают в ПФУ, на период с 1 мая по 30 сентября специалисты рассчитают жилищные субсидии на неотапливаемый период. Большинству тех, кто получал такую помощь ранее, ее продлят автоматически, если не изменились сведения об имущественном положении и составе домохозяйстве, однако некоторым придется обращаться за ней повторно. В списке последних — арендующие жилье. Такой категории граждан необходимо для назначения субсидии подать заявление с декларацией.

Также жилищную субсидию назначат за личным обращением в следующих случаях:

членам домохозяйства приходится арендовать жилье для проживания, за которые платят коммунальные услуги;

число фактически проживающих среди зарегистрированных лиц меньше числа зарегистрированных;

домохозяйство планирует оформить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

домохозяйство имеет внутренне перемещенных лиц, которым предоставляют субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации.

Подавать документы на переназначение субсидий и льгот можно дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

В частности, в Украине из-за существенного повышения тарифов на коммунальные услуги ожидается рост количества желающих оформить субсидии. Учитывая это, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи. Для получения денег гражданину будет достаточно предоставить только сокращенную версию заявки и сведения о составе семьи. После этого специалисты Министерства самостоятельно соберут всю необходимую информацию о будущем субсидианте.

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Напомним, на фоне обновления тарифов сохранили "ночной тариф", благодаря которому украинцы могут экономить на оплате. Такая возможность есть у владельцев двухзонных счетчиков.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.