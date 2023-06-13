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Житлові субсидії: що треба знати українцям, які орендують житло

13 червня 2023 07:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Житлові субсидії — що треба знати українцям, які орендують житло
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні навіть на тлі складної економічної ситуації громадянам виплачують, окрім соцдпомоги, субсидії на оплату житлово-комунальні послуги. Її можна оформити навіть тим, хто орендує житло.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Перепризначення субсидій

Як зазначають у ПФУ, на період з 1 травня по 30 вересня фахівці розрахують житлові субсидії на неопалювальний період. Більшості з тих, хто отримував таку допомогу раніше, її продовжать автоматично, якщо не змінились відомості про майновий стан та склад домогосподарства, проте декому доведеться звертатися за нею повторно. У списку останніх — особи, які орендують житло. Такій категорії громадян необхідно для призначення субсидії надати заяву з декларацією.

Також житлову субсидію призначать за особистим зверненням у таких випадках:

  • членам домогосподарства доводиться орендувати житло для проживання, за які сплачують комунальні послуги;
  • число тих, хто фактично проживає серед зареєстрованих осіб менша за число зареєстрованих;
  • домогосподарство планує оформити субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • домогосподарство має внутрішньо переміщених осіб, яким надають субсидію за адресою, яка відрізняється від місця реєстрації.

Подавати документи на перепризначення субсидій та пільг можна дистанційно — через портал електронних послуг Пенсійного фонду.

Зокрема, в Україні через суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги очікують зростання кількості охочих оформити субсидії. З огляду на це, в уряді запланували спростити механізм одержання такої державної допомоги. Для отримання грошей громадянину буде достатньо подати лише скорочену версію заявки та відомості про склад сім'ї. Після цього фахівці Міністерства самотужки зберуть всю необхідну інформацію про майбутнього субсидіанта.

Більше про субсидії

Нагадаємо, на тлі оновлення тарифів зберегли "нічний тариф", завдяки якому українці мають змогу заощаджувати на оплаті. Така можливість є у власників двозонних лічильників.

Також ми писали, в Україні відновилися планові повірки житлово-комунальних лічильників. Це потрібно зробити до середини липня поточного року, за результатами перевірок у деяких випадках на українців чекають багатотисячні штрафи.

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