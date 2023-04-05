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Жилищную субсидию можно оформить без договора аренды: что нужно знать переселенцам

5 апреля 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидию можно оформить без договора аренды.
Для этого нужно собрать пакет других документов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на назначение жилищной субсидии даже при отсутствии договора на аренду жилья. Однако для этого нужно собрать пакет других документов.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как получить субсидию

По словам специалистов, помощь на проживание, выплачиваемая государством для ВПЛ, не учитывается при назначении субсидии. В декларации нужно указать всех жителей.

Подавать документы можно как в органы Пенсионного фонда, Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), так и уполномоченному лицу при исполнительном комитете местного совета.

Подать документы также можно дистанционно на портале или мобильном приложении ПФУ, в приложении государственных услуг "Дія".

При этом при подаче заявки система попросит добавить справку о статусе ВПЛ и перечне жильцов. Иногда для подтверждения статуса может прийти специальная комиссия.

Следует предоставить следующие документы получения жилищной субсидии:

  • заявление о назначении субсидии;
  • право на доходы и расходы;
  • информация о жильцах домохозяйства;
  • паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка о статусе ВПЛ.

Субсидии выплачивают по-новому

Как отметили в ПФУ, если раньше жилищная субсидия автоматически начислялась на счета, то теперь средства будут поступать на имя получателя помощи. Если открытых счетов для получения субсидии нет, средства попадут в государственный Ощадбанк. Если гражданин открыл счет в банке, то деньги могут начислять туда.

Оформить субсидию могут лица, тратящие на оплату коммунальных счетов больше объема обязательного платежа (15% суммарного дохода за месяц). Его рассчитывают для каждой семьи отдельно, и сумма получается в итоге у каждого разная, потому что зависит от состава и дохода семьи.

Проверить назначение государственной помощи на оплату коммунальных услуг достаточно легко. Для этого следует зайти на сайт Единого госреестра получателей жилищных субсидий и ввести свои данные.

Поскольку доступ к информации в реестре возможен по адресам домохозяйства, необходимо указать следующее:

  • область;
  • населенный пункт;
  • улица;
  • номер дома;
  • номер квартиры.

После ввода данных появятся сведения о назначении или отклонении заявки на субсидию конкретному хозяйству. Если пользователю дадут одобрительный ответ, то станут доступны данные об объеме субсидии и периоде, в течение которого будут выплачиваться.

Напомним, в Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать потребителям ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

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