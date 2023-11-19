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Смена поставщика газа — когда украинцы могут обращаться в суд

19 ноября 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Новый поставщик газа — какие могут быть проблемы со старыми счетами
Коммунальные платежки. Фото: Poltavagaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам объяснили, как правильно сменить поставщика природного газа. Это можно сделать по упрощенной процедуре, однако есть некоторые важные нюансы при наличии задолженности.

Об этом говорится на профильном портале "ГазПравда".

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Механизм смены газопоставщика

Как отмечают специалисты, украинцев могут переводить на других газопоставщиков, а можно выбрать нового самому. Потребителям нужно подать новой компании заявку и минимальный пакет документов. В частности это можно сделать онлайн.

Все бюрократические вопросы уладит новый поставщик. На это отводится три недели. Клиентам можно не идти к действующему поставщику, расторгать договор и получать справки об отсутствии долга.

Соответствующий переход произойдет автоматически, без отключения газа. Менять газопоставщиков могут жители частных и многоквартирных домов.

Алгоритм действий потребителя по смене поставщика следующий:

  • нужно выбрать нового газопоставщика. Проверить, есть ли у компании лицензия на поставку газа, можно на портале Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг;
  • подать заявление на присоединение на сайте нового поставщика или, отправив сканированное или сфотографированное заявление на электронную почту;
  • дождаться сообщения от нового газопоставщика о дате перехода на новые поставки газа;
  • получить счет от предыдущего газопоставщика в течение шести недель. Рассчитаться с предыдущим поставщиком.

Также нужны следующие документы:

  • документ, где определено право собственности или пользования объектом (помещение);
  • документ, удостоверяющий личность клиента, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • другие документы, которые запросит поставщик.

Как правильно рассчитаться с предыдущим поставщиком

По правилам, после получения на сайте оператора газотранспортной системы сообщения о желании клиента заключить договор с другим газопоставщиком, действующий поставщик не может прекращать или ограничивать поставки топлива на объект такого потребителя.

Он должен производить поставки газа до даты начала подачи газа новым поставщиком.

Срок действия договора поставки газа с действующим поставщиком автоматически прекратится на следующий день, то есть после регистрации клиента в Реестре нового поставщика.

При этом важно то, что предыдущий поставщик не позднее чем через шесть недель после расторжения договора должен выставить такому клиенту окончательный счет, учитывая всю непогашенную сумму долга.

Согласно правилам, потребитель должен произвести оплату такого счета не позднее десяти рабочих дней с даты выставления соответствующего счета.

В случае, если человек не согласится с выставленным счетом вместе с долгом, нужно обращаться в суд.

Что еще стоит знать

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украина" рассказали украинским потребителям о случаях, когда происходит полная оплата за природный газ, а задолженность не уменьшается. На то, почему остается долг, есть несколько объяснений.

Также мы писали, что в Украине вскоре намерены ввести третью квитанцию за природный газ. Новая платежка будет касаться содержания внутридомовых сетей, что до этого входило в единый платеж за "голубое топливо".

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