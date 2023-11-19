Новий постачальник газу — які можуть бути проблеми зі старими рахунками

Комунальні платіжки. Фото: Poltavagaz

Українцям пояснили, як правильно змінити постачальника природного газу. Це можна зробити за спрощеною процедурою, однак є деякі важливі нюанси у разі наявності заборгованості.

Про це йдеться на профільному порталі "ГазПравда".

Читайте також:

Механізм зміни газопостачальника

Як зазначають фахівці, українців можуть переводити на інших газопостачальників, а можна обрати нового самому. Споживачеві потрібно подати новій компанії заявку й мінімальний пакет документів. Зокрема, це можна зробити онлайн.

Усі бюрократичні питання владнає новий постачальник. На це відводиться три тижні. Клієнтам можна не йти до чинного постачальника, розривати договір та отримувати довідки про відсутність боргу.

Відповідний перехід відбудеться автоматично, без відключення газу. Змінювати газопостачальників можуть мешканці приватних та багатоквартирних будинків.

Алгоритм дій споживача зі зміни постачальника наступний:

потрібно обрати нового газопостачальника. Перевірити, чи є в компанії ліцензія на постачання газу можна на порталі Нацкомісії з держрегулювання у сфері енергетики та комунпослуг;

подати заяву на приєднання на сайті нового постачальника чи, надіславши скановану/сфотографовану заяву на е-пошту;

дочекатися повідомлення від нового газопостачальника про дату переходу на нове постачання газу;

отримати рахунок від попереднього газопостачальника упродовж шести тижнів. Розрахуватись із попереднім постачальником.

Також треба такі документи:

документ, де визначене право власності чи користування на об'єкт (приміщення);

документ, що посвідчує особу клієнта, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

інші документи, які попросить постачальник.

Як правильно розрахуватися із попереднім постачальником

За правилами, після отримання на сайті оператора газотранспортної системи повідомлення про бажання клієнта укласти договір з іншим газопостачальником, чинний постачальник не може припиняти чи обмежувати постачання палива на об'єкт такого споживача.

Він має здійснювати постачання газу до дати початку подачі газу новим постачальником.

Термін дії договору постачання газу із чинним постачальником автоматично припиниться на наступний день, тобто після реєстрації клієнта в Реєстрі нового постачальника.

При цьому важливо те, що попередній постачальник не пізніше ніж через шість тижнів після розірвання договору мусить виставити такому клієнту остаточний рахунок, врахувавши всю непогашену суму боргу.

Згідно з правилами, споживач має здійснити оплату такого рахунку не пізніше десяти робочих днів від дати виставлення відповідного рахунку.

У разі, якщо людина не погодиться із виставленим рахунком разом з боргом, потрібно звертатися до суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз Україна" розповіли українським споживачам про випадки, коли відбувається повна сплата за природний газ, а заборгованість не зменшується. На те, чому залишається борг, є кілька пояснень.

Також ми писали, в Україні невдовзі мають намір ввести третю квитанцію за природний газ. Нова платіжка стосуватиметься утримання внутрішньобудинкових мереж, що до цього входило у єдиний платіж за "блакитне паливо".